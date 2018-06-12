Няня від держави: як це працюватиме

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З 1 січня наступного року батькам в Україні мають частково відшкодовувати гроші, витрачені за нянь.

"Коли ви наймаєте няню для догляду за своєю дитиною, ми будемо вам компенсувати, на даний момент це приблизно біля 1,5 тис. грн кожного місяця зарплати, щоб кожна дитина в Україні була доглянута", - говорив прем'єр Володимир Гройсман.

Як має відбуватися відшкодування, що для цього повинні зробити батьки, а що - няні, дізнавалась ВВС News Україна.

"Проект няня"

Для того, щоб отримати гроші від держави, батьки мають самі обрати няню, укласти з нею угоду про офіційне працевлаштування, а на кінець року надати документи на відшкодування, розповіла ВВС News Україна заступниця міністра соцполітики Олександра Чуркіна.

Саме пані Чуркіна презентувала у Кабміні проект "Муніципальна няня".

З боку держави, запевнила вона, переліку вимог до нянь не буде, а гроші за них мають повертати батькам дітей віком до трьох років - і тим, хто працює, і тим, хто - ні.

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"Мама може не виходити на роботу, а просто наймати няню для допомоги і за це можна отримувати таку компенсацію", - каже заступниця міністра.

Точну процедуру компенсації ще мають прописати, але, за словами чиновниці, батьки мають подати свою податкову декларацію та копію угоди з нянею.

Гроші можна буде отримувати або на картку, або у касі. Усю суму перераховуватимуть в кінці року.

"Батьки сплачують кожного місяця зарплату няні, на кінець року за кожен місяць роботи няні батькам повертають кошти", - каже пані Чуркіна.

Зарплати нянь в Україні значно різняться - від 8,5-22 тис. гривень у Києві, до 4-8 тис. гривень на Одещині, та 3,7-7 тис. в Дніпропетровській області.

Такі суми наводить компанія ОЛХ, на сайті якої є понад 600 оголошень про пошук нянь у Києві і регіонах.

В уряді кажуть, що всім платитимуть однаково, незалежно від регіону. Ця сума дорівнюватиме прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років.

Зараз це приблизно 1500 грн, але ця сума може змінюватись в залежності від зміни прожиткового мінімуму.

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В уряді порахували, що цією послугою протягом року повноцінно скористається 100 тисяч сімей, а отже на це треба буде близько двох мільярдів гривень.

Гроші планують виділяти з державного та з місцевих бюджетів.

Чи буде економія?

"Так родина зможе зекономити трохи грошей, які дуже потрібні після народження малюка, мама вийде на роботу, а дитина буде доглянута", - говорив про програму "Муніципальна няня" прем'єр Володимир Гройсман.

Однак експерти налаштовані не так оптимістично. Перш за все вони вказують на те, що переважна частина нянь працює в тіні. І за 1500 грн вони навряд чи підуть оформлюватись офіційно.

Няні в Україні, як й інші фрілансери, у більшості випадків працюють без будь-яких трудових договорів, не мають жодного соціального захисту чи гарантій стабільної зайнятості, каже юрист ГО "Трудові Ініціативи" Георгій Сандул.

Із понад 600 оголошень про пошук нянь на ОЛХ, лише у чотирьох йшлося про офіційне працевлаштування, повідомили у компанії ОЛХ.

Однією з причин, чому з домашнім персоналом в Україні не укладають трудові договори, юрист Сандул називає необхідність офіційних процедур, і сплату податків.

За його підрахунками, в разі офіційного працевлаштування няня має платити 18% податку на доходи фізичних осіб, а роботодавець (батьки) - ще 22% єдиного соціального внеску.

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"Очевидно, що запропонованих урядом 1500 грн буде недостатньо, щоб стимулювати всі сторони укладати офіційні трудові договори - сума на допомогу батькам має бути в рази більшою, аби цей механізм запрацював", - вважає експерт.

Але він вважає, що добре, що про офіційне працевлаштування нянь взагалі почали говорити.

"Унормування праці неформально зайнятих працівників (частка яких за різними підрахунками становить до 30% зайнятого населення) - це позитивний крок задля забезпечення їхнього соціального захисту", - каже пан Сандул.

Те, що батьки дуже рідко укладають з нянями офіційні угоди, підтверджує й Антоніна Білявська, керівниця агенції з найму домашнього персоналу "Берегиня", яке працює у Києві 15 років.

Зазвичай клієнти підписують договори з агенціями, і саме вони платять податки, а з нянями укладають контракти про обов'язки і права сторін.

На її думку, ініціатива уряду про повернення 1500 гривень зараз не дуже позначиться на їхній роботі.

"Я не можу поки для себе зрозуміти, чи за ці 1500 грн няня буде офіційно працевлаштовуватись, чи піде вона оформлюватись у податкову? Я не впевнена. Але це дуже добрий крок. Вірю, що ми з часом прийдемо до того, що ринок нянь запрацює легально і відкрито", - каже пані Білявська.