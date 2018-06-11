Іспанія врятує мігрантів, від яких відмовилася Італія

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Прем'єр-міністр Іспанії заявив, що країна прийме корабель із мігрантами, який перебуває у Середземному морі, щоб уникнути гуманітарної катастрофи.

Педро Санчес сказав, що він забезпечить "безпечну гавань" для корабля "Акваріус" та 629 людей на борту.

Раніше Італія та Мальта відмовилися прийняти це судно.

Німецька влада закликала Італію і Мальту негайно "виконати свої гуманітарні зобов'язання". Такі ж заклики висловили агенція ООН з питань біженців та ЄС.

Пан Санчес зазначив, що корабель пришвартують у Валенсії.

За даними німецької благодійної організації SOS Méditerranée, мігрантів на борту "Акваріуса" врятували під час шести різних рятувальних операцій, які провели біля узбережжя Лівії.

Серед них багато дітей, також на борту є вагітні жінки.

Чому Італія та Мальта не прийняли корабель?

Новий міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні відмовився впустити його в порт.

"Рятувати життя - це обов'язок, а перетворювати Італію у величезний табір мігрантів - ні", - заявив лідер правої партії "Ліга Півночі".

Також він вважає, що судно з мігрантами "Акваріус" має прийняти Мальта, але там з ним не згодні.

Італія є основним пунктом в'їзду для мігрантів, які перетинають Північну Африку на шляху до Європи.

Раніше благодійна організація SOS Méditerranée, якій належить "Акваріус", повідомила, що судно отримало інструкції від італійського Морського рятувального координаційного центру не рухатися з місця, перебуваючи за 35 морських миль від Італії і за 27 від Мальти.