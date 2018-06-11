Кухонні рушники можуть провокувати отруєння

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Багаторазове використання кухонних рушників загрожує харчовими отруєннями, кажуть дослідники.

Вчені з університету Маврикія вивчили 100 рушників, які використовували протягом місяця. З них зібрали бактерії, культивували їх, а потім ідентифікували.

Бактерії виявили на рушниках, якими протирали посуд та поверхні, а також витирали руки.

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Коліморфи, які знайшли у тканинах, є у групі кишкової палички. Найчастіше їх можна було зустріти на багаторазових вологих рушниках. А якщо у сім'ї їли м'ясо, то це призводило до появи золотистого стафілокока.

Вчені вважають, що багаторазове використання одних і тих самих рушників призводить до зростання на них низки патогенних мікробів. Вони, у свою чергу, призводять вже до харчового отруєння.

Аби уникнути цього, рекомендують регулярно прати скатертини, кухонні рушники, губки та рукавички для миття посуду.

Дослідження представили на щорічній зустрічі Американського товариства мікробіології в Атланті, штат Джорджія.