Каталонські жінки вимагають легального купання топлес

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Жінки в селі Л'Амеля-дал-Бальєс біля Барселони проголосували, аби їм на місцевому рівні дозволили купатися топлес у громадських басейнах.

61% людей підтримали таке рішення, проти висловилися 39%.

Місцева влада Каталонії організувала голосування, результат якого є юридично обов'язковим для жінок у віці 16 років і вище, і 379 чоловікам.

Жінки наполягали провести опитування місцевих жителів після того, як улітку минулого року поліція з'явилася біля одного з басейнів і наказала двом жінкам одягти свої бікіні.

Рятувальник біля басейну повідомив про це поліції.

Випадок спричинив протест серед жителів села, які підтримують таке засмагання: місцеві жінки і чоловіки вирушили до басейну з бікіні, на яких вони намалювали соски.

У цьому селі живе вісім тисяч мешканців, воно розташоване за 35 км на північ від Барселони.