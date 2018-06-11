Каталонські жінки вимагають легального купання топлес
Жінки в селі Л'Амеля-дал-Бальєс біля Барселони проголосували, аби їм на місцевому рівні дозволили купатися топлес у громадських басейнах.
61% людей підтримали таке рішення, проти висловилися 39%.
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Місцева влада Каталонії організувала голосування, результат якого є юридично обов'язковим для жінок у віці 16 років і вище, і 379 чоловікам.
Жінки наполягали провести опитування місцевих жителів після того, як улітку минулого року поліція з'явилася біля одного з басейнів і наказала двом жінкам одягти свої бікіні.
Рятувальник біля басейну повідомив про це поліції.
Випадок спричинив протест серед жителів села, які підтримують таке засмагання: місцеві жінки і чоловіки вирушили до басейну з бікіні, на яких вони намалювали соски.
У цьому селі живе вісім тисяч мешканців, воно розташоване за 35 км на північ від Барселони.