Історична зустріч: як Трамп потис руку Кім Чен Ину

Копирайт изображения AFP Image caption Лідер КНДР тисне руку чинному президенту Сполучених Штатів - такого в історії ще не було

У Сінгапурі проходить перша в історії зустріч чинного президента США з лідером Північної Кореї. Основна тема саміту - ядерне роззброєння КНДР та зменшення напруги у відносинах між державами.

Дональд Трамп анонсував, що за підсумками зустрічі буде підписано документ, але про що саме у ньому йтиметься, не уточнив.

Незабаром очікується прес-конференція двох лідерів.

Саміт проходить у п'ятизірковому готелі Capella на курортному острові Сентоза. Перед його початком Кім Чен Ин і Дональд Трамп обмінялися історичним рукостисканням на тлі прапорів США і КНДР.

Дональд Трамп сказав, що сподівається на успіх переговорів, і не сумнівається, що відносини США з Пхеньяном будуть "приголомшливими". А Кім Чен Ин додав, що країнам довелося подолати чимало перешкод, щоб зустріч відбулася.

Аналітики наразі розійшлися у прогнозах щодо наслідків перемовин: одні вважають їх пропагандистською перемогою північнокорейського лідера, інші - реальним кроком до деескалації та миру на Корейському півострові.

Віч-на-віч

Копирайт изображения AFP Image caption Трамп і Кім Чен Ин йдуть на історичний саміт у п'ятизірковому готелі Capella на курортному острові Сентоза. Обоє не виглядають напруженими

Близько 50 хвилин лідери США і КНДР розмовляли один на один (з ними залишилися тільки перекладачі), після чого до них приєдналися радники і високопоставлені учасники обох делегацій: з боку США держсекретар Майк Помпео, радник з національної безпеки Джон Болтон та глава апарату Білого дому Джон Келлі, а з боку КНДР - заступник голови Трудової партії Кореї (ТПК) Кім Йон Чхоль, міністр закордонних справ КНДР Лі Йон Хо і заступник голови ЦК ТПК Лі Су Йон.

Експерти відзначають, що і Трамп, і Кім, всупереч прогнозам, виглядали досить розслаблено, сидячи поруч один з одним.

Ряд оглядачів вже висловили незадоволення з приводу того, що прапор США, "лідера вільного світу", опинився поруч з північнокорейським - стягом країни, де чи не найбільше у світі порушуються права людини та існує тотальна цензура медіаполя.

Критики також кажуть, що своїми діями по нагнітанню ядерної небезпеки Північна Корея може показати негативний приклад того, як можливо досягати компромісу з США.

Копирайт изображения AFP Image caption Трамп та Кім прогулюються у парку готеля

"Експерти-міжнародники тепер можуть обговорювати, чи надихне цей саміт інші країни-вигнанці розвивати ядерні програми для того, щоб вести переговори зі Сполученими Штатами на рівних. А дипломати можуть будувати підозри, що Північна Корея згодом частково чи повністю відмовиться від будь-яких угод, як робила це раніше", - пояснює кореспондент BBC Ентоні Цурхер.

Поки що немає жодних новин про те, чи були досягнуті якісь домовленості за результатами першої частини зустрічі.

Однак у короткому зверненні до преси Дональд Трамп відзначив, що вона проходить "краще, ніж хтось міг очікувати".

Що обговорюють?

Копирайт изображения AFP Image caption Частина аналітиків вважають зустріч ідеологічною перемогою Кім Чен Ина, а інші кажуть про міжнародний прорив політики Дональда Трампа

Північна Корея протягом останніх десятиліть перебуває в міжнародній ізоляції через порушення прав людини, а також спроби отримати ядерну зброю у порушення міжнародного законодавства.

США хочуть, щоб КНДР відмовилася від своєї ядерної зброї і почала процес передачі боєголовок третій стороні.

Що вимагатиме в обмін на це Пхеньян поки що невідомо.

Корейське інформаційне агентство ЦТАК перед зустріччю повідомило, що на переговорах торкнуться тем "встановлення нових відносин між КНДР і США відповідно до вимог нової епохи", миру з Південною Кореєю і, власне, ядерного роззброєння.

Експерти раніше припускали, що у відповідь на власне роззброєння КНДР може зажадати аналогічних кроків від Південної Кореї.

Вашингтон вже заявляв про можливе поступове скасування міжнародних санкцій проти Пхеньяна та інвестиції у північнокорейську економіку.

Кім Чен Ин у зверненні до нації на початку року заявив, що країна планує зробити пріоритетом економічний розвиток.

Багато хто побоюється, що на цих переговорах Дональд Трамп не зачепить питання порушень прав людини у Північній Кореї та схожих тем, які можуть не сподобатися владі КНДР, наприклад, вбивства молодшого брата Кім Чен Ина в аеропорту Куала-Лумпура, в якому США звинуватили правлячий режим КНДР.

Як розвивалися події

10 Травня: Дональд Трамп оголошує, що зустрінеться з Кім Чен Ином в Сінгапурі 12 червня

12 травня: Північна Корея заявляє про демонтаж одного з полігонів ядерних випробувань

16 травня: Пхеньян погрожує скасувати сінгапурський саміт через те, що радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон сказав, що Північна Корея могла б піти по шляху роззброєння Лівії

18 травня: Трамп дезавуює заяву Болтона й каже, що США не наполягають на тому, щоб Північна Корея відмовилася від свого ядерного зброї так само, як це зробила Лівія

22 травня: Трамп наполягає - якщо певні умови США не будуть дотримані, то саміт не відбудеться

24 травня: Трамп скасовує саміт, звинувативши Північну Корею в тому, що та веде себе надзвичайно агресивно і "відкрито вороже"

1 червня: Трамп оголошує, що сінгапурський саміт все-таки відбудеться, після того як він зустрівся з високопоставленим представником північнокорейського керівництва, генералом Кім Єн Чолом.

Після того як Трамп вперше оголосив про переговори, влада Північної Кореї демонтувала головний полігон для ядерних випробувань у Пунгері.

Три тунелі полігону були підірвані на очах у приблизно 20 журналістів, запрошених в КНДР для висвітлення цієї події. Водночас влада КНДР не допустила на місце демонтажу міжнародних експертів з ядерної зброї.

Журналісти відзначали, що весь процес нагадував добре зрежисовану постановку.