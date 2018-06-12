Історична зустріч: як Трамп потис руку Кім Чен Ину
У Сінгапурі проходить перша в історії зустріч чинного президента США з лідером Північної Кореї. Основна тема саміту - ядерне роззброєння КНДР та зменшення напруги у відносинах між державами.
Дональд Трамп анонсував, що за підсумками зустрічі буде підписано документ, але про що саме у ньому йтиметься, не уточнив.
Незабаром очікується прес-конференція двох лідерів.
Саміт проходить у п'ятизірковому готелі Capella на курортному острові Сентоза. Перед його початком Кім Чен Ин і Дональд Трамп обмінялися історичним рукостисканням на тлі прапорів США і КНДР.
- Що розповідають жителям КНДР про саміт Кім Чен Ина і Трампа
- Сентоза - піратський острів, на якому зустрінуться Трамп і Кім Чен Ин
Дональд Трамп сказав, що сподівається на успіх переговорів, і не сумнівається, що відносини США з Пхеньяном будуть "приголомшливими". А Кім Чен Ин додав, що країнам довелося подолати чимало перешкод, щоб зустріч відбулася.
Аналітики наразі розійшлися у прогнозах щодо наслідків перемовин: одні вважають їх пропагандистською перемогою північнокорейського лідера, інші - реальним кроком до деескалації та миру на Корейському півострові.
Віч-на-віч
Близько 50 хвилин лідери США і КНДР розмовляли один на один (з ними залишилися тільки перекладачі), після чого до них приєдналися радники і високопоставлені учасники обох делегацій: з боку США держсекретар Майк Помпео, радник з національної безпеки Джон Болтон та глава апарату Білого дому Джон Келлі, а з боку КНДР - заступник голови Трудової партії Кореї (ТПК) Кім Йон Чхоль, міністр закордонних справ КНДР Лі Йон Хо і заступник голови ЦК ТПК Лі Су Йон.
Експерти відзначають, що і Трамп, і Кім, всупереч прогнозам, виглядали досить розслаблено, сидячи поруч один з одним.
Ряд оглядачів вже висловили незадоволення з приводу того, що прапор США, "лідера вільного світу", опинився поруч з північнокорейським - стягом країни, де чи не найбільше у світі порушуються права людини та існує тотальна цензура медіаполя.
Критики також кажуть, що своїми діями по нагнітанню ядерної небезпеки Північна Корея може показати негативний приклад того, як можливо досягати компромісу з США.
"Експерти-міжнародники тепер можуть обговорювати, чи надихне цей саміт інші країни-вигнанці розвивати ядерні програми для того, щоб вести переговори зі Сполученими Штатами на рівних. А дипломати можуть будувати підозри, що Північна Корея згодом частково чи повністю відмовиться від будь-яких угод, як робила це раніше", - пояснює кореспондент BBC Ентоні Цурхер.
Поки що немає жодних новин про те, чи були досягнуті якісь домовленості за результатами першої частини зустрічі.
Однак у короткому зверненні до преси Дональд Трамп відзначив, що вона проходить "краще, ніж хтось міг очікувати".
Що обговорюють?
Північна Корея протягом останніх десятиліть перебуває в міжнародній ізоляції через порушення прав людини, а також спроби отримати ядерну зброю у порушення міжнародного законодавства.
США хочуть, щоб КНДР відмовилася від своєї ядерної зброї і почала процес передачі боєголовок третій стороні.
Що вимагатиме в обмін на це Пхеньян поки що невідомо.
Корейське інформаційне агентство ЦТАК перед зустріччю повідомило, що на переговорах торкнуться тем "встановлення нових відносин між КНДР і США відповідно до вимог нової епохи", миру з Південною Кореєю і, власне, ядерного роззброєння.
Експерти раніше припускали, що у відповідь на власне роззброєння КНДР може зажадати аналогічних кроків від Південної Кореї.
Вашингтон вже заявляв про можливе поступове скасування міжнародних санкцій проти Пхеньяна та інвестиції у північнокорейську економіку.
Кім Чен Ин у зверненні до нації на початку року заявив, що країна планує зробити пріоритетом економічний розвиток.
Багато хто побоюється, що на цих переговорах Дональд Трамп не зачепить питання порушень прав людини у Північній Кореї та схожих тем, які можуть не сподобатися владі КНДР, наприклад, вбивства молодшого брата Кім Чен Ина в аеропорту Куала-Лумпура, в якому США звинуватили правлячий режим КНДР.
Як розвивалися події
- 10 Травня: Дональд Трамп оголошує, що зустрінеться з Кім Чен Ином в Сінгапурі 12 червня
- 12 травня: Північна Корея заявляє про демонтаж одного з полігонів ядерних випробувань
- 16 травня: Пхеньян погрожує скасувати сінгапурський саміт через те, що радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон сказав, що Північна Корея могла б піти по шляху роззброєння Лівії
- 18 травня: Трамп дезавуює заяву Болтона й каже, що США не наполягають на тому, щоб Північна Корея відмовилася від свого ядерного зброї так само, як це зробила Лівія
- 22 травня: Трамп наполягає - якщо певні умови США не будуть дотримані, то саміт не відбудеться
- 24 травня: Трамп скасовує саміт, звинувативши Північну Корею в тому, що та веде себе надзвичайно агресивно і "відкрито вороже"
- 1 червня: Трамп оголошує, що сінгапурський саміт все-таки відбудеться, після того як він зустрівся з високопоставленим представником північнокорейського керівництва, генералом Кім Єн Чолом.
Після того як Трамп вперше оголосив про переговори, влада Північної Кореї демонтувала головний полігон для ядерних випробувань у Пунгері.
Три тунелі полігону були підірвані на очах у приблизно 20 журналістів, запрошених в КНДР для висвітлення цієї події. Водночас влада КНДР не допустила на місце демонтажу міжнародних експертів з ядерної зброї.
Журналісти відзначали, що весь процес нагадував добре зрежисовану постановку.