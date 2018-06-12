Трамп і Кім пообіцяли серйозні зміни для світу

Дональд Трамп і Кім Чен Ин за підсумками своєї зустрічі підписали історичний документ і пообіцяли суттєві зміни для світу.

Про що саме йдеться у підписаних паперах, поки що невідомо. Їхні копії обіцяють незабаром роздати присутнім журналістам.

Під час прес-конференції лідер КНДР Кім Чен Ин через перекладача заявив, що вони з Трампом "вирішили залишити минуле позаду".

"Світ побачить серйозні зміни", - пообіцяв керівник Північної Кореї.

Дональд Трамп заявив, що вони "дуже пишають тим, що сталося сьогодні".

"Всі наші відносини з Північною Кореєю та Корейським півостровом будуть тепер суттєво іншими", - додав він.

На питання журналістів, чи йде мова про ядерне роззброєння КНДР, Дональд Трамп відповів: "Ми починаємо цей процес дуже скоро".

Дональд Трамп також розповів, що він встановив "спеціальний зв'язок" з Кім Чен Ином.

На питання про те, чи запросить він лідера КНДР до Білого дому у Вашингтоні, президент США відповів: "Так, абсолютно".

Водночас обоє лідерів проігнорували питання про те, чи обговорювали вони історію Отто Вормбієра - американського студента, який був ув'язнений у КНДР, після чого впав у кому й згодом помер.

Після спілкування з пресою кортеж президента США залишив острів, де проходила зустріч. Очікується, що за кілька годин звідти поїде і Кім Чен Ин.

Копирайт изображения Reuters Image caption Кортеж Трампа

Історична зустріч

У Сінгапурі відбулася перша в історії зустріч чинного президента США з лідером Північної Кореї. Основна тема саміту - ядерне роззброєння КНДР та зменшення напруги у відносинах між державами.

Саміт проходив у п'ятизірковому готелі Capella на курортному острові Сентоза.

Перед його початком Кім Чен Ин і Дональд Трамп обмінялися історичним рукостисканням на тлі прапорів США і КНДР.

Аналітики наразі розійшлися у прогнозах щодо наслідків перемовин: одні вважають їх пропагандистською перемогою північнокорейського лідера, інші - реальним кроком до деескалації та миру на Корейському півострові.

Віч-на-віч

Копирайт изображения AFP Image caption Трамп і Кім Чен Ин йдуть на історичний саміт у п'ятизірковому готелі Capella на курортному острові Сентоза. Обоє не виглядають напруженими

Близько 50 хвилин лідери США і КНДР розмовляли один на один (з ними залишилися тільки перекладачі), після чого до них приєдналися радники і високопоставлені учасники обох делегацій: з боку США держсекретар Майк Помпео, радник з національної безпеки Джон Болтон та глава апарату Білого дому Джон Келлі, а з боку КНДР - заступник голови Трудової партії Кореї (ТПК) Кім Йон Чхоль, міністр закордонних справ КНДР Лі Йон Хо і заступник голови ЦК ТПК Лі Су Йон.

Експерти відзначають, що і Трамп, і Кім, всупереч прогнозам, виглядали досить розслаблено.

Низка оглядачів вже висловили незадоволення з приводу того, що прапор США, "лідера вільного світу", опинився поруч з північнокорейським - стягом країни, де чи не найбільше у світі порушуються права людини та існує тотальна цензура медіа.

Критики також кажуть, що своїми діями по нагнітанню ядерної небезпеки Північна Корея може показати негативний приклад того, як можливо досягати компромісу з США.