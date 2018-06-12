Бігуни-охоронці Кім Чен Ина - хто вони?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кіма охороняють агенти з двох силових структур КНДР

Світ знову мигцем побачив охоронців у костюмах, які супроводжували автомобільний кортеж Кім Чен Ина у Сінгапурі.

Вони - не просто частина видовища.

У тому, що стосується безпеки лідера країни, Північна Корея не залишає без уваги абсолютно нічого.

Хто такі ці загадкові люди в костюмах? Аналітик Майкл Медден відкрив завісу таємниці.

Головне управління ад'ютантів

Коли Кім знаходиться у Північній Кореї, навколо нього зазвичай є три лінії охорони. У Сінгапурі сьогодні можна було побачити цю конфігурацію в новій версії, й всі погляди прикуті до людей в темних костюмах.

Охоронці, що біжать по обидва боки лімузина Кіма, а також ті, хто перебуває у безпосередній близькості до лідера, є співробітниками так званого "Відділу №6" Центральної Партії, офіційно відомого як Головне управління ад'ютантів.

Саме ці люди є найближчою лінією охорони Кіма. Їх обирають з призовників Корейської народної армії.

Серед критеріїв відбору: зріст - він має бути приблизно таким же, як у лідера країни, - а також відмінний зір.

Кандидати повинні продемонструвати і гарні фізичні здібності, такі як влучна стрільба та знання бойових мистецтв.

Вони проходить ретельну перевірку органами держбезпеки, у ході якої вивчають інформацію про їхню сім'ї в двох поколіннях. Багато співробітників Головного управління ад'ютантів є родичами клану Кімів або інших високопоставлених сімейств у КНДР.

Якщо кандидатуру схвалюють, то далі майбутній охоронець лідера проходить інтенсивний курс підготовки, що нагадує бойовий вишкіл спецназу Корейської народної армії.

Їх вчать стрільбі з пістолетів, методам маскування, відходу від стеження, і бойовим мистецтвам.

Курсанти проходять через важкі фізичні випробування і психологічну підготовку.

Зазвичай охоронці формують кільце навколо лідера з оглядом у 360 градусів по всьому периметру. Як правило, попереду Кім Чен Ина йдуть від трьох до п'яти сек'юріті, у тому числі директор Головного управління ад'ютантів.

По обидва боки від нього йдуть або біжать від чотирьох до шести охоронців - по двоє або троє з кожної сторони. Позаду розміщуються ще п'ять-шість охоронців.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Співробітників Командування охорони можна було зустріти неподалік від сінгапурського готелю St. Regis

Вони - єдині люди в КНДР, яким дозволяється носіння вогнепальної зброї у присутності верховного лідера. Зазвичай це напівавтоматичний пістолет і запасна вогнепальна зброя.

Незважаючи на це, головним озброєнням охоронців вважається їхня здатність спостерігати за оточенням лідера і вчасно нейтралізувати загрозу шляхом фізичного втручання.

Коли був живий Кім Чен Ір, на кожних двох високопоставлених чиновників, які перебували біля нього, припадало по одному охоронцю.

Охорона Кім Чен Ина поступаються за чисельністю охороні його батька і має не настільки агресивний вигляд.

Зазвичай ці люди носять чорні костюми і краватки в західному стилі, або френчі у стилі партійного керівництва. Шофери Кім Чен Ина завжди носять лляні або шкіряні рукавички за кермом. Вони також використовують радіопередавачі з навушниками.

Однак їхні основні засоби комунікації прийшли зі "старої школи" - охорона носить значки, щоб їх легко було впізнати на заходах, а спілкується за допомогою завчених паролів і кодових слів.

Головне управління ад'ютантів налічує близько 200-300 співробітників, більша половина яких - охоронці.

Решта працюють водіями або технічними співробітниками. У деяких охоронців верховного лідера досить довга кар'єра, але більшість залишається на цій посаді протягом близько десяти років.

Алкоголь, сигарети, їжа

Копирайт изображения AFP Image caption Кім Чен Ина охороняють менше агентів, ніж його батька

Друга і третя лінії сек'юріті навколо Кіма складаються зі співробітників Командування охорони.

Якщо працівники Головного управління ад'ютантів захищають самого верховного лідера, то люди з Командування охорони несуть відповідальність за безпеку приміщення, в якому він знаходиться - чи то офісна будівля, чи приватна квартира за кордоном або в межах КНДР.

Крім того, вони виконують ряд логістичних та технічних функцій підтримки верховного лідера в його роботі.

Співробітники Командування охорони проходять через відбірковий процес, схожий на той, якому піддають охоронців Кіма в Управлінні ад'ютантів. Слід згадати, що більшість ад'ютантів закінчують свою кар'єру в Командуванні охорони, куди, як правило, переходять зі своєї служби.

Як випливає з повідомлень ЗМІ, у Сінгапур з Пхеньяна прилетіли три літаки, і щонайменше два з них перевозили співробітників Командування охорони.

Ці чоловіки і жінки відповідають за підтримку Кім Чен Ина у ході візиту, а їхні функції дуже різноманітні. Серед них, наприклад, є оператори секретних ліній телефонного зв'язку, якими розмовляє верховний лідер, а також експерти з інформаційних технологій, що відповідають за безпеку всіх комп'ютерів, якими користується Кім.

Інші співробітники мають у будь-який момент забезпечувати Кіма їжею, спиртним і сигаретами, а також перевіряти всю їжу і напої, які будуть йому запропоновані.

Також у службі охорони є медичне відділення, укомплектоване особистими лікарями і медперсоналом Кіма - принаймні двоє співробітників цього відділення прилетіли з лідером КНДР в Сінгапур.

Що стосується особистої безпеки Кіма, то дві з трьох зовнішніх ліній безпеки навколо лідера КНДР складаються із співробітників другого управління Командування. Як правило, вони забезпечують безпеку тих місць, куди прибуває Кім.

Одна лінія співробітників командування утворює додатковий контур захисту навколо Кіма і його охоронців, а ще одна - розміщується уздовж доріг, огорож та інших інфраструктурних об'єктів на шляху проходження лідера в радіусі півмилі.

Майже ніхто більше зі світових лідерів не має такої трирівневої структури особистої безпеки, як у Кім Чен Ина.

І хоча охоронці-бігуни виглядають дивно, більшу частину роботи виконує високоорганізована і готова до різних небезпек охрона, яку важко помітити одразу.

Майкл Медден - запрошений експерт Корейського інституту США, підрозділу Університету Джона Хопкінса, і директор програми NK Leadership Watch, афілійованого з проектом 38 North.