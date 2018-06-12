Через кібератаки США запровадили щодо Росії нові санкції

Копирайт изображения EPA Image caption Чергові американські санції націлені проти російських кіберзасобів

Сполучені Штати запровадили санкції проти п'яти російських компаній та трьох громадян за звинуваченнями у допомозі ФСБ у здійсненні кібернападів.

Міністр фінансів США Стівен Мнучин заявив, що нові санкції мають протидіяти "зловмисникам", які працюють задля "розширення агресивних кіберзасобів Росії".

Компаніям і особам, проти яких запроваджені санкції, заборонені будь-які операції в межах американської фінансової системи. Крім цього, санкції забороняють американським компаніям та громадянам мати бізнес, пов'язаний із компаніями та особами із санкційного списку.

Цей крок став відповіддю на хакерські атаки на США, у яких підозрюють Росію.

"Компанії та особи, визначені у списку, напряму працювали на зміцнення кіберпотенціалу Росії через співпрацю із Федеральною службою безпеки, і у такий спосіб поставили під загрозу безпеку Сполучених Штатів Америки та наших союзників", - заявив пан Мнучин.

Нові санкції також мають на меті обмежити діяльність Росії, пов'язану із підводними комунікаціями. Згідно із даними міністерства фінансів США, "Росія веде активну діяльність, пов'язану із підводними кабельними комунікаціями", через які проходять світові телекомунікаційні дані.

Особи, які увійшли до санкційного списку, - Олександр Трібун, Олег Чіріков і Володимир Каганський, - як вважають, мають стосунок до "Дайвтехносервіс", компанії, яка спеціалізується на хакерських нападах на підводні комунікаційні системи.

Серед прикладів "зловмисної і дестабілізаційної діяльності" Росії міністерство фінансів США називає вірус NotPetya і напад на енергорозподільчі мережі.

У лютому цього року Білий дім заявив, що збитки, завдані вірусом NotPetya у Європі, Азії та Америці обчислюються мільярдами доларів.

Минулого року американський Конгрес схвалив Акт про протидію ворожим державам, який відкрив дорогу для запровадження різноманітних санкцій.

У березні США запровадили санкції проти ФСБ, яке Вашингтон звинувачує у кібератаках від імені Кремля.

У 2016 президент Барак Обама також запроваджував санкції проти російського ФСБ через хакерський напад на сайт Демократичної партії під час президентських виборів у США.