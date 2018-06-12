ЧС-2018 у Росії: доходи від спонсорів впали. Виручають китайці

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бразилія - традиційно серед фаворитів Чемпіонаті світу

Згідно із дослідженням Nielsen Sports, вартість спонсорства на Чемпіонаті світу з футболу, що проходитиме в Росії, зменшилася порівняно із попереднім турніром у Бразилії.

Ці доходи ФІФА впали з 1,629 млрд до 1,45 млрд доларів.

Експерти Nielsen кажуть, що спонсорський "сезон" 2015-2018 був важчим, ніж попередній.

"Проте прихід нових спонсорів, наприклад, із Китаю, допоміг ФІФА пережити негоду", - уточнили в компанії.

Йогурт для фанів

Китайські спонсори з'явилися у той період, коли низка давніх партнерів ФІФА, таких, як Johnson & Johnson, Castrol та Continental, вирішили припинити співпрацю на тлі корупційного скандалу довкола керівного футбольного органу в 2015 році.

Найбільша китайська ріелтерська компанія, що спеціалізується на комерційній нерухомості, Wanda Group, - одна із семи офіційних партнерів ФІФА, разом із Coca-Cola, Adidas, Qatar Airways, Visa, Hyundai/Kia і "Газпромом".

Копирайт изображения Fifa Image caption Назва китайської молочної компанії Mengniu з'явиться на стадіонах і квитках

Три із п'яти офіційних спонсорів ЧС-2018 - це виробник телевізорів і холодильників Hisense, розробник смартфонів Vivo і молочна компанія Mengniu. Це китайські компанії.

Mengniu також має ексклюзивні права на продаж йогуртів і морозива на стадіонах, де проходитимуть матчі ЧС у Росії.

Що буде у Катарі?

Загалом впродовж останніх 20 років вартість спонсорства зростала. І у 2015-2018 роках доходи ФІФА були удвічі більшими, ніж, наприклад, у період 1999-2002 років.

Копирайт изображения Reuters Image caption ФІФА сподівається на зростання доходів від спонсорів під ЧС у 2022 в Катарі

"ФІФА сподівається на зростання доходів від спонсорів під ЧС у 2022 в Катарі", - каже керуючий директор Nielsen Sports Гленн Ловетт.

"Виглядає, що вони очікують на появу компаній із Близького Сходу, які зможуть влити капітал у перший Чемпіонат світу з футболу у регіоні. У ФІФА також очікують пожвавлення спонсорства на тлі реформ, запроваджених президентом Джанні Інфантіно у 2016".

Китайське зростання

Нині переважна більшість спонсорів ЧС - із Європи, Північної Америки і Азії. Африканські компанії долучалися до фінансування у ЧС у Південній Африці, а південноамериканські - до ЧС у Бразилії у 2014.

"Проте жоден із цих регіонів не бере участі у спонсорстві цього року", - каже Гленн Ловетт.

"Азійські компанії нарощують присутність і відіграють значну роль на ЧС-2018, маючи 39% спонсорських угод".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Китай хоче збудувати 70 тисяч футбольних полів до 2020

І це саме ті китайські компанії, які забезпечують зростання загалом у регіоні.

Футбол зараз переживає бум у Китаї, влада якого підтримує цей вид спорту і планує прийняти Чемпіонат світу у найближчому майбутньому.

"Угоди ФІФА з китайськими компаніями можна розглядати як підтримку зусиль країни, спрямованих на розвиток футболу і проведення ЧС у Китаї", - каже експерт.

Згідно із даними Nielsen, інтерес до футболу серед міського населення у Китаї зріс від 27% у 2013 році до 32% у 2017. Три чверті з тих, хто відповів, що йому подобається футбол, молодші за 34 роки.