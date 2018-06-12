19-місячна донька лижника Боде Міллера потонула у басейні
19-місячна дочка американського гірськолижника Боде Міллера померла після того, як впала у басейн.
Еммі Міллер знайшли непритомну в будинку сусіда в окрузі Оранж, південна Каліфорнія, й лікарі не змогли її врятувати.
У заяві, опублікованій в Instagram, пан Міллер заявив, що він та його родина "невимовно спустошені".
- Той день, коли я ненавмисне вбила хлопчика
- Хто мої батьки - і невже вони лишили мене у кущах помирати?
Боде Міллер - найуспішніший лижник в історії США. На його рахунку шість олімпійських медалей, включно з золотом на Іграх 2010 року.
У суботу ввечері, коли трапився інцидент, 40-річний чоловік і його дружина Морган, професійна пляжна волейболістка, були на вечірці.
Їхній доньці якось вдалось вийти з дому, а згодом пані Міллер знайшла її у басейні. Вона стрибнула за нею і намагалася її реанімувати, повідомила місцева влада ABC.
Медики забрали дівчинку до лікарні, але так і не змогли її врятувати.
"Ми ніколи не думали, що коли-небудь будемо відчувати такий біль. Ми ніколи не забудемо її любов, її світло, її дух", - написав пан Міллер.
Пара також має сина і наразі чекає на третю дитину.