19-місячна донька лижника Боде Міллера потонула у басейні

Копирайт изображения Getty Images Image caption Боде Міллер з дружиною Морган

19-місячна дочка американського гірськолижника Боде Міллера померла після того, як впала у басейн.

Еммі Міллер знайшли непритомну в будинку сусіда в окрузі Оранж, південна Каліфорнія, й лікарі не змогли її врятувати.

У заяві, опублікованій в Instagram, пан Міллер заявив, що він та його родина "невимовно спустошені".

Боде Міллер - найуспішніший лижник в історії США. На його рахунку шість олімпійських медалей, включно з золотом на Іграх 2010 року.

У суботу ввечері, коли трапився інцидент, 40-річний чоловік і його дружина Морган, професійна пляжна волейболістка, були на вечірці.

Їхній доньці якось вдалось вийти з дому, а згодом пані Міллер знайшла її у басейні. Вона стрибнула за нею і намагалася її реанімувати, повідомила місцева влада ABC.

Медики забрали дівчинку до лікарні, але так і не змогли її врятувати.

"Ми ніколи не думали, що коли-небудь будемо відчувати такий біль. Ми ніколи не забудемо її любов, її світло, її дух", - написав пан Міллер.

Пара також має сина і наразі чекає на третю дитину.