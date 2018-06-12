Україна подала 90 кг доказів проти Росії в Гаагу

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Україна подала до Міжнародного суду ООН у Гаазі Меморандум про порушення Росією Міжнародної конвенції з боротьби із фінансуванням тероризму та Конвенції про ліквідацію усіх форм расової дискримінації.

"Сьогодні РФ отримає від нас своєрідний "подарунок" в МС ООН. Він важить близько 90 кг, складається з 17 500 сторінок тексту і міститься в 29 томах. Подаємо наш меморандум по фінансуванню тероризму і расовій дискримінації", - повідомив міністр закордонних справ України Пало Клімкін у Twitter.

На початку цього року Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду ООН в Гаазі, звинувативши її у порушенні кількох міжнародних конвенцій під час анексії Криму та у конфлікті на Донбасі.

Міжнародний суд ООН почав розгляд справи України проти Росії у березні цього року.

У квітні суд відмовив у тимчасових заходах проти Росії, які стосуються конвенції щодо боротьби з фінансуванням тероризму, оскільки не отримав достатньо доказів щодо цього звинувачення, щоб застосувати тимчасовий захід.

Натомість Суд ООН ухвалив тимчасовий захід, згідно з яким до остаточного вердикту Росія має утримуватись від порушення прав кримських татар на півострові, зокрема від обмежень на представництво їхніх інтересів у власних органах, включно з Меджлісом.

Крім цього, суд зобов'язав Росію забезпечення права на навчання українською мовою в Криму.

Президент Петро Порошенко назвав "дуже символічним" те, що "Міжнародний Суд ООН визначив саме 12 червня - день Росії - для подачі Меморандуму у справі України проти Росії".

"Меморандум містить надзвичайну, як для практики Суду, кількість доказів. Це зроблено для того, щоб ні в кого не лишилось сумнівів, що Росія вчинила протиправні дії і має понести за це відповідальність", - зазначив президент Порошенко.

Копирайт изображения AFP Image caption Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль курує міжнародні позови України

Як пояснила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, яка курує міжнародні позови України, подання меморандуму - це "Рубікон у розгляді справи", оскільки це є "основний елемент письмової частини судового провадження в Суді ООН".

За її словами, "після подання Меморандуму - подальша дискусія сторін буде базуватися на критиці і захисті того, що наведено в Меморандумі".

"Постачання зброї незаконним збройним формуванням, що класифікується як фінансування тероризму, та дискримінація українців і кримських татар в незаконно окупованому Криму - лише окремі епізоди протиправних діянь РФ", - зазначила пані Зеркаль.

Вона прогнозує, що після подання Меморандуму Росія скористається правом заперечувати юрисдикцію суду ООН розглядати цю справу, і лише розгляд питання щодо юрисдикції триватиме "близько півтора року". Загалом, за її оцінками, розгляд справи може тривати "кілька років".

Справа не одного року

Копирайт изображения UNIAN Image caption Володимир Василенко представляв Україну у Міжнародному суді ООН - у справі проти Румунії

На остаточне рішення суд може вийти приблизно через три роки, - каже Володимир Василенко, український правознавець-міжнародник, доктор юридичних наук, професор, представник України в Раді ООН із прав людини (2006-2010 р.р.).

Після того, як російська сторона підготує свою відповідь, Україна має право зробити "репліку" на цю відповідь, після чого Росія знову отримає право відповіді.

Після письмової стадії слухань буде призначено усну. І лише після цього суд ухвалить рішення, - каже пан Василенко.

Надзвичайну "вагу" Меморандуму - близько 90 кг - український юрист пояснює тим, що претензії України супроводжуються великою доказовою базою.

Разом із тим, наголошує Володимир Василенко, детальні висновки щодо документа можна робити лише після ознайомлення із ним.

Він наголошує, що позов України стосується лише порушення Росією міжнародних конвенцій:

"Щодо інших правопорушень, яким є зокрема і злочин агресії, то для того, щоб Міжнародний суд ООН розглядав цю справу, необхідна згода обох сторін".