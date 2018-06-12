Жінки мають право не годувати грудьми - британські акушери

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Якщо жінка вирішила відмовитися від грудного вигодовування немовлят, то це її вибір, який потрібно поважати, заявили в об'єднанні британських акушерок.

З таким твердженням виступив Королівський коледж акушерок - британське професійне об'єднання представниць цієї професії.

На їхню думку, матерів треба всіляко підтримувати, якщо після консультацій вони вирішують годувати своїх немовлят молочними сумішами.

І хоча в асоціації визнають, що грудне вигодовування краще, однак для деяких жінок дуже важко почати або продовжувати його тривалий час.

Тому матері мають знати про різні альтернативи, щоб свідомо приймати рішення.

А у фонді National Childbirth Trust (NCT) відзначають, що через рішення про те, як вигодовувати дітей, жінки часто стикаються з неприпустимим тиском як з боку власних родин і друзів, так і від малознайомих людей.

Причому це стосується і тих, хто вигодовує грудьми, і тих, хто використовує суміші.

Так у фонді кажуть, що матері, які годують грудьми, відчувають суспільний тиск - як, де, як часто і як довго вони мають вигодовувати немовлят.

Подібно до цього, жінки, які годують сумішами, часто почуваються винними через таке рішення - особливо якщо до цього вони планували годувати грудьми.

Дослідники у Ліверпульському університеті опитали 1,6 тис. жінок, які нещодавно народили.

Серед 890 тих з них, які вирішили вигодовувати сумішами, 67% зізналися, що почуваються винними через це, 68% розповіли про суспільний тиск, аж то "таврування", і 76% визнали, що змушені були виправдовувати свій вибір.

Схожі емоції відчувають і матері, які годують грудьми, кажуть у Ліверпульському університеті. Особливо це стосується тих жінок, які доповнюють грудне молоко сумішами.

Психолог доктор Вікторія Феллон каже, що частіше почуваються винними ті жінки, які починали годувати грудьми, а потім переходять на суміші, ніж ті, які вигодовували сумішами від самого початку.

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Грудне молоко, суміші чи і те, і те?

Експерти рекомендують, що за можливості, дітей варто вигодовувати грудним молоком у перші півроку життя, а паралельно з привчанням до твердої їжі таке годування можна продовжувати до двох років.

Але, як наголошують у Королівському коледжі акушерок, все це має вирішувати сама жінка, тоді як медперсонал, який допомагає з материнством, повинен дбати, щоб такий вибір був справді усвідомленим.

"Якщо після отримання необхідної інформації, порад та підтримки щодо грудного годування жінка вирішує відмовитися від нього, або ж давати суміші разом з грудним молоком, то її вибір треба поважати", - каже керівниця об'єднання акушерок Джилл Велтон.

"Ми розуміємо, що деякі жінки не можуть, або ж не хочуть годувати грудьми, або ж покладаються на суміші. Їм треба надавати всі необхідні поради щодо безпечного приготування сумішей та відповідального годування, щоб вони вибудовували тісні і люблячі зв'язки з малятами", - додає пані Велтон.