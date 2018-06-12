Про що домовилися Дональд Трамп і Кім Чен Ин

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Президент США Дональд Трамп і лідер КНДР Кім Чен Ин за підсумками історичного саміту в Сінгапурі підписали декларацію - і продемонстрували текст угоди журналістам.

У декларації чотири основні пункти:

США і КНДР беруть зобов'язання встановити відносини між країнами відповідно до бажання народів цих держав досягти миру і процвітання.

Сполучені Штати і Північна Корея спільно докладуть зусиль, щоб встановити на Корейському півострові стійкого і тривалого миру.

КНДР підтверджує зобов'язання по Пханмунджській декларації, підписаній 27 квітня 2018 року, щодо повного очищення Корейського півострова від ядерної зброї.

США і КНДР зобов'язуються по поверненню останків військовополонених і зниклих без вісти, включаючи негайне повернення вже ідентифікованих решток.

Також Сполучені Штати у відповідь на згоду Пхеньяна відмовитися від своєї ядерної програми обіцяють гарантії безпеки Північній Кореї та Кім Чен Ину.

"Президент США зобов'язався забезпечити гарантії безпеки для КНДР, а голова Кім Чен Ин підтвердив своє тверде і непохитне зобов'язання щодо повного ядерного роззброєння на Корейському півострові", - йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі двох лідерів.

Водночас документ не містить конкретних деталей того, як Північна Корея буде позбуватися від ядерного озброєння. У заяві також не згадуються санкції, накладені на КНДР.

Немає в декларації і будь-яких обіцянок щодо підписання мирного договору між Північною і Південною Кореєю.

Країни-учасниці Корейської війни 1950-53 років, у якій загинули мільйони людей, формально досі перебувають в стані перемир'я, а не миру.

Задоволені зустріччю

Президент США за підсумками саміту заявив, що зустріч була вкрай важливою і досить насиченою. Він також зізнався, що планує запросити Кіма в Білий дім.

Кім Чен Ин під час підписання спільної декларації наголосив, що зустріч з Трампом була історичною, а також зазначив, що хоче залишити минуле позаду. Кім подякував Трампу за те, що ця зустріч відбулася.

МЗС Китаю опублікувало заяву, у якій зустріч в Сінгапурі називається подією, що творить нову історію.

Представник китайського міністерства закордонних справ заявив у вівторок, що підписання угоди може стати причиною пом'якшення санкцій щодо Північної Кореї.

Телебачення КНДР висвітлювало візит Кім Чен Ина в Сінгапур, але поки що не повідомляло про підсумки переговорів з Трампом.

Політв'язні КНДР

Копирайт изображения AFP Image caption Трамп сподівається, що підписана в Сингапурі угода не залишиться пустими словами

Після зустрічі з Кім Чен Ином президент США дав прес-конференцію, на якій розгорнуто відповів на питання журналістів і поділився своєю думкою про переговори з лідером КНДР.

За словами Трампа, у нього не було часу заглиблюватися в деталі і підготувати більш детальну декларацію за підсумками переговорів.

Саме тому у ній не міститься деталей про те, як буде проходити ядерне роззброєння КНДР.

Американський президент підтвердив, що держсекретар Майк Помпео і радник Трампа з національної безпеки Джон Болтон продовжать роботу над конкретизацією підписаної угоди, і тоді стане ясно, наскільки Кім Чен Ин реально планує виконувати озвучені обіцянки.

За словами Дональда Трампа, він сподівається, що очищення Корейського півострова від ядерної зброї пройде настільки швидко, наскільки це можливо "науково і технічно".

Проте Трамп не назвав жодних конкретних строків і відмовився дати бодай якісь гарантії того, що угода буде неодмінно реалізована.

Він, однак, зауважив - як людина, що має великий досвід укладення угод, він відчув, що Кім Чен Ин дійсно хоче досягти угоди зі Сполученими Штатами.

Трамп заявив, що США збираються відмовитися від "військових ігор", тобто спільних масштабних навчань разом з Південною Кореєю, але не скорочуватимуть військовий контингент в регіоні.

Відповідаючи на питання про політичних в'язнів у в'язницях Північної Кореї, Трамп назвав їх "великими переможцями" за підсумками переговорів.

Копирайт изображения AFP Image caption Чи говорили про Отто Вормбієра - невідомо

Водночас ще під час спільного підходу до преси обоє лідерів проігнорували питання про те, чи обговорювали вони історію Отто Вормбієра - американського студента, який був ув'язнений у КНДР, після чого впав у кому й згодом помер.

Президент США також наголосив, що мова про скасування санкцій щодо КНДР поки що не йде - це буде зроблено тільки після того, як Північна Корея надасть докази ядерного роззброєння.

Також президент США сказав, що порадив Кім Чен Ину розвивати туристичний бізнес в КНДР: "Я бачив чудові пляжі [на відео з військовими навчаннями Північної Кореї]. Я їм сказав, що тут можна побудувати найкращі в світі готелі".