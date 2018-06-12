В Африці масово вимирають тисячолітні баобаби
Могутні дерева, які є символом африканських саван, вмирають з невідомих причин, пише кореспондент BBC Хелен Бріггс.
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Міжнародна група вчених виявила масову загибель найстаріших та найбільших баобабів за останні 12 років.
Вони припускають, що вимирання могло бути викликане змінами клімату, однак прямих свідчень цього немає.
Ці дерева можуть досягати величезних розмірів, а тривалість життя деяких з них може сягати сотень, якщо не тисяч років.
Дослідники з ПАР, Румунії та США кажуть, що втрата цих рослин є "подією безпрецедентної величини".
При чому, за їхніми даними причиною загибелі дерев не була епідемія.
Свої дослідження вони опублікували у журналі Nature Plants.
"Ми підозрюємо, що смерть колосальних баобабів можна принаймні частково пов'язати з суттєвими змінами кліматичних умов, які особливо помітні у південній Африці", - пояснює керівник групи вчених доктор Адріан Патрут з Клузького університету в Румунії.
Він додає, що підтвердити чи спростувати цю гіпотезу мають подальші дослідження.
Тисячолітні дерева
Дослідники з 2005 року вивчали дерева у південній частині Африки й використовували метод радіовуглецевого аналізу, щоб встановити їхній вік та структуру.
Несподівано вони виявили, що вісім з 13 тамтешніх найстаріших дерев - та п'ять з шести найбільших баобабів - або повністю померли, або ж їхні найдревніші частини повністю зруйнувалися й відмерли.
Баобаби мають одразу кілька стовбурів, часто - різного віку. Вчені з'ясували, що у частині випадків всі стовбури загинули раптово.
"Ми припускаємо, що це пов'язане з підвищенням температури та посухами", - розповів доктор Патрут BBC News.
"Дуже сумно і приголомшливо бачити, як вони помирають", - додав вчений.
Мертві або помираючі дерева виявили у Зімбабве, Намібії, Південно-Африканській Республіці, Ботсвані та Замбії.
Їхній вік коливався від 1 тис. до понад 2,5 тис. років.