Uber патентує технологію, яка визначає, наскільки п’яний пасажир
Сервіс таксі Uber подав заявку на патент для використання програми штучного інтелекту, що визначатиме, наскільки п'яними можуть бути потенційні пасажири.
Зокрема, додаток, який і так збирає інформацію про наші поїздки, зможе також колекціонувати і обробляти дані про те, де перебуває потенційний пасажир, як точно потрапляє пальцями по клавіатурі і під яким кутом тримає телефон.
Усе це, кажуть у компанії, допоможе вказати на "нехарактерну поведінку користувача" і вберегти водіїв, які не хочуть возити нетверезих пасажирів.
Водночас критики кажуть, що це, навпаки, наражатиме на ризик користувачів у вразливому стані.
За даними CNN, за останні 4 роки у США понад сотню водіїв Uber звинуватили у сексуальних домаганнях чи насильстві проти пасажирів, а 31 водія сервісу - засудили, зокрема, і за зґвалтування.
У 2017 році співзасновник Uber Тревіс Каланик і сам подав у відставку через звинувачення у сексуальних домаганнях.
Та й у питанні збору інформації Uber має не найкращу репутацію.
У 2014 році стало відомо, що компанія використовує програму God View, щоб відстежувати місце перебування своїх пасажирів і водіїв у реальному часі. Це збіглося у часі із витоком персональної інформації понад 100 тисяч водіїв Uber - компанії після цього довелося впровадити суворі заходи безпеки для захисту даних водіїв і користувачів.
В онлайн-сервісі таксі, у свою чергу, заявили, що компанія "завжди шукає нових шляхів покращення досвіду користування Uber для пасажирів і водіїв".
"Ми подаємо заявки на патенти для багатьох ідей, але не всі вони, зрештою, стають реальними продуктами чи послугами", - зазначили в Uber.
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