Uber патентує технологію, яка визначає, наскільки п’яний пасажир

Копирайт изображения Getty Images Image caption Додаток зможе визначати, наскільки п'яний пасажир, по тому, як він ходить, друкує і тримає телефон

Сервіс таксі Uber подав заявку на патент для використання програми штучного інтелекту, що визначатиме, наскільки п'яними можуть бути потенційні пасажири.

Зокрема, додаток, який і так збирає інформацію про наші поїздки, зможе також колекціонувати і обробляти дані про те, де перебуває потенційний пасажир, як точно потрапляє пальцями по клавіатурі і під яким кутом тримає телефон.

Усе це, кажуть у компанії, допоможе вказати на "нехарактерну поведінку користувача" і вберегти водіїв, які не хочуть возити нетверезих пасажирів.

Водночас критики кажуть, що це, навпаки, наражатиме на ризик користувачів у вразливому стані.

За даними CNN, за останні 4 роки у США понад сотню водіїв Uber звинуватили у сексуальних домаганнях чи насильстві проти пасажирів, а 31 водія сервісу - засудили, зокрема, і за зґвалтування.

У 2017 році співзасновник Uber Тревіс Каланик і сам подав у відставку через звинувачення у сексуальних домаганнях.

Та й у питанні збору інформації Uber має не найкращу репутацію.

У 2014 році стало відомо, що компанія використовує програму God View, щоб відстежувати місце перебування своїх пасажирів і водіїв у реальному часі. Це збіглося у часі із витоком персональної інформації понад 100 тисяч водіїв Uber - компанії після цього довелося впровадити суворі заходи безпеки для захисту даних водіїв і користувачів.

В онлайн-сервісі таксі, у свою чергу, заявили, що компанія "завжди шукає нових шляхів покращення досвіду користування Uber для пасажирів і водіїв".

"Ми подаємо заявки на патенти для багатьох ідей, але не всі вони, зрештою, стають реальними продуктами чи послугами", - зазначили в Uber.

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