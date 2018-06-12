Лубутен відстояв право на червону підошву

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Верховний суд Європи підтримав Крістіана Лубутена у справі щодо ексклюзивного права на знамениті червоні підошви жіночого взуття на високих підборах.

У виробника туфель сказали, що підтримують рішення суду "із теплотою".

Крістіан Лубутен вперше створив туфлі із червоною підошвою у 1993 році, використавши червоний лак для нігтів, який взяв у свого помічника.

"Протягом двох десятиліть червона підошва залишається впізнаваним символом марки Christian Louboutin", - сказано в повідомленні бренду.

"Справу передадуть до Гаазького суду, який, як очікується, підтвердить дійсність червоного товарного знаку", - зазначили у компанії.

Старші судді Європейського суду вирішували, чи обґрунтовано вважати червоні підошви захищеним товарним знаком в країнах Бенілюксу - Бельгії, Нідерландах і Люксембурзі.

Судова тяганина розпочалася в 2012 році, коли голландський ритейлер Van Haren представив колекцію взуття Fifth Avenue у співпраці з голлівудською актрисою Геллі Беррі. У колекції були туфлі-човники з червоними підошвами.

Крістіан Лубутен вирішив, що це незаконне використання елементу його товарного знаку, на той момент законодавчо захищеного в країнах Бенілюксу. З ним погодився Гаазький окружний суд, який виніс відносно Van Haren тимчасову судову заборону.

Ритейлеру заборонили продавати синьо-чорні туфлі з червоною підошвою, але в 2014 році Van Haren подав апеляцію, і справу направили в Європейський суд для з'ясування.

Представники Van Haren наполягають, що у пана Лубутена не може бути ексклюзивного права на червоні підошви, оскільки за законами ЄС "форма товару, яка додає йому значної вартості" не може вважатися елементом торговельної марки.

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