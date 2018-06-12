Як зробити соцмережі "менш захопливими"?

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Соціальні медіа мають обмежувати функції, які залучають молодь до користування пристроями, сказала комісар у справах дітей в Англії Енн Лонгфілд.

Виданню Telegraph вона зазначила, що Snapchat варто відмовитися від "історій" (Snapstreaks), за допомогою яких користувачі спілкуються і які зникають через 24 години, якщо на них не відповісти, бо це ловить користувачів "на гачок".

До таких хитрощів компаній вона також віднесла автовідтворення відео та алгоритмів, за якими визначають інтереси молоді.

У Snapchat заявили, що не хотіли розвивати у користувачів "згубні звички".

В інтерв'ю пані Лонгфілд сказала: "Я хотіла б, аби усі ці питання брали до уваги і зменшували їхній обсяг, або зовсім відкидали".

"Інтернет захоплює. Усі алгоритми тихо працюють так, аби тримати нас у залежності", - зазначила вона.

Прес-секретар Snapchat сказав, що Snapstreaks були розроблені, аби дозволити друзям поглиблюватися у спілкування.

Секретар з питань цифрової політики, культури, медіа та спорту Великої Британії Метт Хенкок не дозволяє своїм маленьким дітям мати мобільні телефони.

Нещодавно Крейг Федерігі, старший віце-президент Apple з програмного забезпечення анонсував нову функцію iOS 12 у телефонах - Time Limit (Ліміт часу). Вона дозволятиме користувачам попередньо вибирати параметри часу, який вони можуть витратити на користування тим чи іншим додатком. А коли цей час буде вичерпано, на екрані з'явиться попередження.

Apple окремо виділить служби Facebook на веб-сторінці, де пояснюється, яким чином у iOS 12 буде скорочено час, проведений перед екраном

Дорослі матимуть змогу збільшувати собі цей період. А от своїм дітям вони зможуть у цьому перешкоджати.

Також батьки зможуть побачити, скільки часу їхні діти витрачають на той чи інший додаток, заблокувати доступ до користування в певний час дня і обмежувати тип контенту, який можуть переглядати доступ неповнолітні.