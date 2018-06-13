Вазу, знайдену в коробці з-під взуття, продали за 16 млн євро

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Китайську вазу 18 сторіччя, яка десятиліттями лежала у коробці з-під взуття у Франції, продали за 16 мільйонів євро.

Остаточна вартість вази в кілька разів перевищила початкову, яка становила 500-700 тисяч євро.

Продаж вази за таку суму став рекордом для французького відділення аукціонного дому Sotheby's.

Ваза була сімейною спадщиною, яку нещодавно виявили на горищі в одному з будинків у Франції.

Експерт Sotheby's із азіатського мистецтва Олів'є Валм'єр сказав, що продавчиня "потягом, а потім на метро прийшла пішки до Sotheby's і принесла вазу у коробці з-під взуття, завернуту в газету".

"Коли вона поставила коробку на стіл, і ми її відкрили, усі були приголомшені красою твору", - зазначив експерт.

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"Ми ніби щойно відкрили Караваджо", - сказали у Sotheby's.

Фарфорова ваза належить до часів китайського імператора Цяньлун (1736-1795 роки) з династії Цин.

На ній зображені олені, птахи та сосни.

Ваза була в ідеальному стані, і "є єдиним відомим у світі предметом із такими деталями", - сказав пан Валм'єр.

Продавчиня вази сказала, що предмет не подобався ані їй, ані її сім'ї.

Прес-секретар Sotheby сказав, що власники "знали, що ваза має деяку цінність, але не до кінця".

Аукціон тривав приблизно 20 хвилин, ім'я покупця не розголошують.