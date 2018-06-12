Греція і Македонія нарешті порозумілися щодо назви

Копирайт изображения Getty/Reuters Image caption І в Греції, і в Македонії протестували проти нової, компромісної назви колишньої югославської республіки

Влада Греції і Македонії нарешті, після 27 років диспутів, дійшли згоди щодо назви останньої.

Республіка Північна Македонія, або ж просто Північна Македонія, або ж Северна Македониjа македонською мовою - саме таку нову офіційну назву цій країні погодили прем'єр-міністр Греції Алексіс Ціпрас і прем'єр Македонії Зоран Заєв.

Нова домовленість має розблокувати вступ Македонії до НАТО і ЄС, якому через диспут із назвою досі противилися Афіни. Та спершу угоду двох урядів має схвалити грецький парламент і македонський народ.

Яка ще нова назва?

Досі офіційною назвою цієї балканської країни була Колишня Югославська Республіка Македонія. Саме за такої назви Греція у 1992 році, країна вийшла зі складу Югославії, погодилася розблокування її прийняття в ООН.

Згідно з новою угодою, країна називатиметься Республіка Північна Македонія, або ж просто Північна Македонія. Її мова зватиметься македонською, а народ - македонці (або ж громадяни Північної Македонії).

Нова назва використовуватиметься як у двосторонніх відносинах, так і в міжнародному ужитку - це важливо, бо досі понад 100 країн світу визнавали країну Македонію під цією назвою.

Назва латинкою може використовуватися на рівні з кириличним записом.

Під час переговорів були й альтернативні варіанти - як-от Верхня Македонія (Горна Македониjа) чи Нова Македонія (Нова Македониjа).

В чому була проблема?

Проблема була в тому, що Македонією називається північний регіон Греції, де розташоване друге за величиною місто цієї країни - Салоніки. Тож у 1991 році, взявши собі назву Македонія, цей балканський народ розлютив багатьох греків, які запідозрили північного сусіда у територіальних амбіціях.

Нові македонці не допомогли справі, коли назвали аеропорт поруч із столицею Скоп'є на честь Александра Великого (також відомого як Александр Македонський), як і трасу, що пролягає від сербського до грецького кордонів.

Упродовж 4 століття до нашої ери Александр ІІІ Македонський (як і його батько Філіп ІІ Македонський) правили більшою частиною Греції і далеко поза нею.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Александр Македонський правив Грецією і створив немалу імперію у древньому світі

То все через Александра Македонського?

Не зовсім. Греція наполягає, що древня Македонія - невіддільна частина еллінської культури й спадщини. Так, наприклад, перша столиця давньої Македонії розташовувалася у сучасному грецькому місті Вергіна, а сам Александр народився у давньому грецькому місті Пелла.

Та хоч Александр залишається потужним символом, справа не тільки в ньому.

Коли Оттоманська імперія залишила регіон, відомий як Македонія, після Балканських війн 1912-13 рр., його розділили між собою Греція і Сербія - і ще незначна частинка відійшла Болгарії.

Під час Другої світової війни і грецьку, і югославську Македонію окупувала Болгарія, що була союзницею нацистської Німеччини й Італії. І югославські, і болгарські комуністи відіграли значну роль у подальшій громадянській війні, тож спогади про ті часи розбрату іще живі.

Коли Югославія розпалася, Греція погодилася визнати нову країну в ООН лише під назвою Колишня Югославська Республіка Македонія, хоч понад 100 країн були не проти визнати її Македонією.

Що змінилося?

У обох урядах нещодавно щодо цього питання сталися зміни.

Так македонський уряд перейменував аеропорт у "Міжнародний аеропорт Скоп'є", а трасу назвав "Дружбою" ("Пријатељство" македонською).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аеропорт таки перейменували

Наполягали на угоді з назвою і ЄС із НАТО - багато хто пояснює це їхніми побоюваннями російського впливу на Балканах. Грецький спротив був головною перешкодою у вступі Македонії до НАТО.

Минулого місяця грецький прем'єр Алексіс Ціпрас і прем'єр Македонії Зоран Заєв зустрілися у кулуарах саміту в Болгарії - вже тоді поповзли чутки, що, можливо, наближається угода щодо назви. Після цього прем'єри провели ще дві телефонні розмови, і ось у вівторок пан Заєв оголосив про досягнення домовленості під час телезвернення.

У суботу прем'єри урочисто підпишуть тест угоди на озері Преспа, що простягається на кордоні двох країн.

Що буде далі?

За планом, македонський парламент має схвалити нову назву перед самітом лідерів ЄС 28 червня. Тоді Греція зможе надіслати лист до Брюсселя, у якому відкличе свій протест проти просування переговорів про вступ Македонії до ЄС.

Після цього македонці мають проголосувати за нову назву на референдумі у вересні чи в жовтні. Якщо македонці підтримають нову назву, уряду доведеться міняти конституцію.

Зрештою, угоду має ратифікувати грецький парламент. Хоч це може пройти не так гладко. Греки у більшості проти будь-якої назви, що охоплює слово "Македонія". Раніше цього місяця значні протести пройшли у 25 грецьких містах.

Тож обидвом прем'єрам доведеться постати перед спротивом власної опозиції - і важко стверджувати, як саме розвиватимуться події не за планом, а в реальності.