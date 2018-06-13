Чому в Африці гинуть тисячолітні баобаби?

Копирайт изображения Jocelyn Alexander Image caption Панке - імовірно найстаріший баобаб в Африці - на фото 1997 року. Дерево вже загинуло.

Науковці б'ють на сполох: за останні 12 років в Африці за загадкових обставин загинули кілька найстарших і найбільших баобабів.

Фахівці поки що не розуміють причин, але не виключають, що дерева могли загинути через зміни клімату.

Вчені з університетів ПАР, Румунії та США називають загибель дерев безпрецедентною подією.

Свої висновки вони опублікували в журналі Nature Plants. На думку вчених, баобаби абсолютно точно не померли через якусь епідемію.

"Загибель баобабів хоча б частково може бути пов'язана зі змінами кліматичних умов, які особливо торкнулися півдня Африки", - каже Адріан Патрут з Університету Бабеш-Бойяї в Румунії.

Науковець зазначає, що необхідно продовжити дослідження, щоб підтвердити або спростувати гіпотезу.

Шок і сум науковців

Баобаби можуть досягати величезних розмірів, а тривалість життя деяких з них становить сотні, якщо не тисячі років.

Дослідники перевіряють стан древніх дерев на півдні Африки з 2005 року. Використовуючи радіовуглецевий аналіз, вони досліджують структуру дерев і визначають вік.

Загалом вони вивчили понад 60 дерев, дослідження тривало 12 років - з 2005 по 2017 рік.

В ході дослідження вчені помітили, що загинули найбільші і найстарші дерева.

Дев'ять з них входили до списку найстаріших дерев, п'ять - в список найбільших в світі.

Всі вони перебували в південній частині Африки - Зімбабве, Намібії, Південній Африці, Ботсвані і Замбії.

Вік загиблих дерев становив від 1100 до 2500 років.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Баобаби можна упізнати по їхніх величезних товстих стовбурах

Серед них - баобаб Панке, який вважався священним у Зімбабве. Його обхват становив 25,5 метра, висота - 15,5 метра, а вік - приблизно 2 429 років. Всі його стебла загинули й обвалилися протягом 2010-2011 років.

Вчені пишуть, що вбити баобаб дуже важко. Дерева виживають, навіть якщо їх спалити або позбавити кори.

"Коли вони вмирають, вони просто згнивають зсередини і раптово падають, залишаючи купу трухи", - пишуть фахівці.

"Ми підозрюємо, що це пов'язано з підвищенням температури і посухою", - припускає Адріан Патрут.

"Бачити, як вони вмирають, - просто неймовірно і дуже сумно", - нарікає науковець.