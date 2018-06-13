Сумку секонд-хенд продали на аукціоні за понад $200 тис

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сумку продали на аукціоні Christie's у вівторок

У Лондоні продали уживану сумочку Hermes Birkin за 217 144 доларів. Таким чином, вона поставила новий європейський рекорд, ставши найдорожчою сумкою, проданою на аукціоні.

Сумка Himalaya Birkin, виготовлена 2008 року, має замок із білого золота з інкрустованими діамантами.

Світовим рекордсменом є інша сумка Hermes Birkin, продана 2017 року на аукціоні в Гонконгу за 380 тисяч доларів.

"Найцінніша сумка"

Це "безперечно найцінніша сумка у світі", заявили організатори аукціону Christie's.

Стан 10-річної крокодилячої сумки, як зазначається, "другого ступеню" - тобто вона не має очевидних недоліків.

Її ширина усього 30 см.

Копирайт изображения Christie's

Назва аксесуару пов'язана з його кольором, який, як кажуть, нагадує гірські схили Гімалаїв.

Синій варіант сумки 2006 року був проданий на тому ж аукціоні у вівторок за 133,5 тисячі доларів.

Із сумками цієї рідкісної моделі були помічені такі знаменитості, як Кім Кардаш'ян, Вікторія Бекхем та Селін Діон.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серед шанувалиників сумок Birkin - Мерайя Кері, Тамара Екклстоун і Хлої Кардаш'ян

Ціна на нові сумки Birkin може починатися від 9,3 тисячі доларів за штуку, але їх нелегко купити. Вони відомі тим, що на них довгі списки очікування.

Французький модний будинок Hermes розробив сумку, яка стала відомою як Birkin, 1981 року.

Вона отримала назву на честь співачки та актриси Джейн Біркін, ставши одним із найпопулярніших аксесуарів у світі.

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