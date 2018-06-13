Поліція викрила пару, що знімала порно зі своєю 4-річною донькою

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У Кривому Розі поліція викрила сімейну пару, яка експлуатувала 4-річну доньку для порнографічних матеріалів. Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"Зловмисники вступали з нею у статеві зносини, фіксуючи це на відео", - ідеться у повідомленні НПУ.

Подружжя описують як "вихідців з однієї з держав Кавказького регіону". Чоловікові - 29 років, дружині - 30. Їх затримали у середу у власній квартирі.

"Після того, що робила зі своєю донькою затримана, її неможливо назвати мамою. Я не можу розповісти все те, що ця істота робила з дитиною, але на мою думку, цю жінку вже не виправити", - зазначив пан Аброськін.

"Мене мало чим вже можна здивувати, але це наймерзотніший злочин проти дитини, який я бачив. Як так можна з власною дитиною?" - також написав він на Facebook.

Копирайт изображения npu.gov.ua

Копирайт изображения npu.gov.ua

У поліції розповіли, що пара продавала відео в анонімному сегменті інтернету за криптовалюту.

"Поліцейські встановили нік-нейм, який використовували зловмисники для завантаження файлів порнографічного змісту", - додали правоохоронці.

За оперативною інформацією, востаннє той користувач завантажував файли кілька діб тому.

У квартирі, яку орендували затримані, вилучили комп'ютерну та відеотехніку, мобільні телефони. На оприлюднених фото видно також білизну та секс-іграшки.

Правоохоронці проводять досудове розслідування. Подружній парі загрожує до 10 років в'язниці.