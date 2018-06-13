Потоп і велетенський град - західні області оговтуються від негоди
Сотні міст та сіл без електрики, підйом рівнів води у річках, град велетенських розмірів - західну Україну накрила негода.
Напередодні рятувальники оголошували штормове попередження у низці областей.
У ДСНС передали, що грози, град і шквали далі рухаються на центральні і північні області.
Град
Внаслідок погіршення погоди напередодні 13 червня без електрики залишилися майже 240 населених пунктів у сімох областях. Найбільше - у Хмельницькій, Львівській та Чернівецькій.
Це сталося через спрацьовування систем захисту ліній електропередачі, зазначили в ДСНС.
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Протягом дня над відновленням постачання електроенергії працюють бригади "Обленерго".
На Хмельниччині через удари блискавок сталося три пожежі.
В Іршавському і Тячівському районах Закарпаття гроза і град пошкодили покрівлі 250 будівель.
У Чернівецькій області град пошкодив шиферні дахи шкіл, держустанов і будинків. Без електрики - майже 50 населених пунктів.
У Чернівцях, як повідомили в облдержадміністрації, градом і поваленими деревами пошкодило маршрутний автобус і кілька авто. Через зливу деякі вулиці були повністю вкриті потоками води.
На фото, які люди викладають у соцмережах, видно, що розміри граду досягали тенісного м'яча.
Постраждалих внаслідок негоди немає.
Вода
Сильні зливи затопили вулиці і в інших містах західної України.
Рятувальні служби повідомили, що на ріках басейну Дністра очікують підйоми рівнів води на 0,5-1,5 метра над рівнями 11 червня.
"У місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення селей", - повідомили в ДСНС.
Там додали, що 13 червня у західних, північних та центральних областях України, у тому числі в Києві, очікують грози, місцями град та шквали до 15-20 метрів на секунду.
Вогонь
Водночас в "УкрГідрометцентрі" повідомили, що 13-15 червня, окрім більшості районів західних, північних, Черкаської та Полтавської областей, утримається надзвичайний - 5 класу - рівень пожежної небезпеки.
Серед іншого у середу пожежники ліквідували чотири загоряння сухостою у Житомирській області.
Минулого тижня у 10-кілометровій Чорнобильській зоні відчуження та безумовного відселення загорівся ліс площею приблизно 10 гектарів.
Рятувальники закликали людей не провокувати пожежі в екосистемах, лісових масивах та дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на природі.
Протягом пожежонебезпечного періоду заборонено розводити багаття у лісі та лісопосадках, заїздити на територію лісового фонду на транспорті, курити у лісі, випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду і сільськогосподарських угіддях.