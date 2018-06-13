Потоп і велетенський град - західні області оговтуються від негоди

Копирайт изображения UNIAN Image caption Град, що випав в Ужгороді

Сотні міст та сіл без електрики, підйом рівнів води у річках, град велетенських розмірів - західну Україну накрила негода.

Напередодні рятувальники оголошували штормове попередження у низці областей.

У ДСНС передали, що грози, град і шквали далі рухаються на центральні і північні області.

Град

Внаслідок погіршення погоди напередодні 13 червня без електрики залишилися майже 240 населених пунктів у сімох областях. Найбільше - у Хмельницькій, Львівській та Чернівецькій.

Це сталося через спрацьовування систем захисту ліній електропередачі, зазначили в ДСНС.

Протягом дня над відновленням постачання електроенергії працюють бригади "Обленерго".

На Хмельниччині через удари блискавок сталося три пожежі.

В Іршавському і Тячівському районах Закарпаття гроза і град пошкодили покрівлі 250 будівель.

У Чернівецькій області град пошкодив шиферні дахи шкіл, держустанов і будинків. Без електрики - майже 50 населених пунктів.

У Чернівцях, як повідомили в облдержадміністрації, градом і поваленими деревами пошкодило маршрутний автобус і кілька авто. Через зливу деякі вулиці були повністю вкриті потоками води.

На фото, які люди викладають у соцмережах, видно, що розміри граду досягали тенісного м'яча.

Постраждалих внаслідок негоди немає.

Вода

Сильні зливи затопили вулиці і в інших містах західної України.

Рятувальні служби повідомили, що на ріках басейну Дністра очікують підйоми рівнів води на 0,5-1,5 метра над рівнями 11 червня.

"У місцях проходження сильних злив можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення селей", - повідомили в ДСНС.

Там додали, що 13 червня у західних, північних та центральних областях України, у тому числі в Києві, очікують грози, місцями град та шквали до 15-20 метрів на секунду.

Вогонь

Водночас в "УкрГідрометцентрі" повідомили, що 13-15 червня, окрім більшості районів західних, північних, Черкаської та Полтавської областей, утримається надзвичайний - 5 класу - рівень пожежної небезпеки.

Копирайт изображения ДСНС України

Серед іншого у середу пожежники ліквідували чотири загоряння сухостою у Житомирській області.

Минулого тижня у 10-кілометровій Чорнобильській зоні відчуження та безумовного відселення загорівся ліс площею приблизно 10 гектарів.

Рятувальники закликали людей не провокувати пожежі в екосистемах, лісових масивах та дотримуватися правил безпеки під час відпочинку на природі.

Протягом пожежонебезпечного періоду заборонено розводити багаття у лісі та лісопосадках, заїздити на територію лісового фонду на транспорті, курити у лісі, випалювати траву та інші рослинні рештки на землях лісового фонду і сільськогосподарських угіддях.