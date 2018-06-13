Футбольний ЧС-2026 приймуть США, Канада й Мексика

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Конгрес ФІФА обрав країнами-господарками чемпіонату світу з футболу 2026 року США, Мексику і Канаду. Ніколи раніше чемпіонат світу не проводився одразу у трьох країнах.

На проведення ЧС-2026 претендували дві заявки. Крім США, Мексики і Канади, які подали спільну заявку, прийняти чемпіонат хотіли в Марокко.

Турнір 2026 року стане найбільшим чемпіонатом світу з футболу: 48 команд зіграють 80 матчів за 34 дні.

І Мексика, і США раніше вже приймали футбольні Кубки світу.

14 червня стартує чемпіонат світу в Росії. Матч-відкриття за участю збірних команд Росії та Саудівської Аравії відбудеться на стадіоні "Лужники".

Чемпіонат світу 2022 року відбудеться в Катарі.