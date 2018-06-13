Європарламент схвалив мільярд для України: коли Київ отримає ці гроші?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Європарламент зробив крок до надання Україні допомоги

Європейський парламент підтримав пропозицію Єврокомісії про четверту програму макрофінансової допомоги Україні на 1 мільярд євро.

Проте це рішення Європарламенту ще потребує подальшого затвердження Радою ЄС. Також пропозицію можуть повернути до парламенту, якщо до документа внесуть суттєві поправки.

Допомога для України в один мільярд євро розрахована на кілька років та може надаватись двома траншами.

Навіть у разі остаточного затвердження органами ЄС пропозиції Єврокомісії, надання коштів буде предметом подальших перемовин з Україною та залежатиме від виконання низки вимог у сфері боротьби з корупцією та продовження Києвом співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Тому в ЄС після аналізу виконання цього ще ухвалюватимуть окреме рішення.

Як написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк, за позитивного сценарію Україна може отримати перший транш не раніше вересня 2018 року.

Макрофінансова допомога від ЄС - це насправді кредит, який Україна фактично отримає у безвідсоткове користування на строк до 15 років.

Нова програма і старі вимоги

Наприкінці 2017 року стало відомо, що через невиконання Україною низки вимог третьої програми макрофінансової допомоги Київ не отримав останні 600 мільйонів євро.

Тоді однією з головних перепон стала відмова України зняти заборону на експорт лісу-круляку. У рекомендаціях комітету закордонних справ Європарламенту йдеться, що кожен окремий транш допомоги буде схвалюватись після виконання умов, до яких можуть долучити невиконані під час третьої програми співпраці.

Image caption У листопаді 2017 року на саміті в Брюсселі Петро Порошенко почув погані новини від ЄС

У листопаді 2017 року на саміті Україна у Брюсселі оголосили, що взамін недовиконаної третьої програми, під час якої Київ отримав 1,2 мільярда євро в 2015-2017 роках, українцям запропонують четверту з новими вимогами.

Навесні Єврокомісія зробила законодавчу пропозицію й оголосила, що сума програми - 1 мільярд євро, а не 1,8, як раніше передбачалось.

Тоді було чітко обумовлено, що надання нових траншів ЄС для проведення структурних реформ залежатиме від поваги Києвом верховенства права та боротьби з корупцією, а також від продовження співпраці з МВФ.

Наразі однією з умов МВФ є створення антикорупційного суду. Верховна Рада тільки нещодавно схвалили потрібний закон.

У фонді та в ЄС поки що не робили заяв, чи цей закон дійсно відповідає вимогам, які висували західні донори для української влади. Там оголосили, що оцінять документ після ретельного ознайомлення з його положеннями.