Від Абхазії до Болівії: хто приїде на відкриття ЧС-2018 у Москві

Копирайт изображения Kremlin.ru Image caption Володимир Путін вже приймає гостей. На фото - президент Болівії Ево Моралес

На тлі часткового політичного бойкоту Чемпіонату світу з футболу на відкриття змагань до Москви приїдуть переважно лідери СНД, кількох невизнаних держав і латиноамериканських країн.

Про почесних гостей відкриття ЧС-2018 російським ЗМІ розповів речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков.

Жодного лідера з Європейського Союзу та членів НАТО на матчі-відкритті не буде, як і більшості керівників країн-учасників чемпіонату.

ВВС News Україна повідомляла, що низка президентів західних країн або оголосили бойкот ЧС-2018 в Росії, або допустили свій приїзд на змагання тільки на виступи власних збірних.

Частковий бойкот ЧС пов'язаний з отруєнням в Англії колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, а також вимогою до Росії звільнити утримуваних там у в'язницях політв'язнів, зокрема, українця Олега Сенцова.

Без західних країн

Відвідати відкриття ЧС-2018 вирішили понад десять лідерів різних визнаних і невизнаних держав світу.

"З нагоди ЧС у Москву прибудуть лідери Казахстану, Білорусі, Абхазії (невизнана більшістю країн світу частина Грузії - Ред.) Киргизстану, Молдови, Панами, Таджикистану, Узбекистану, Південної Осетії (невизнана більшістю країнами світу частина Грузії - Ред.), а також обраний президент Парагваю", - заявив пан Пєсков.

Копирайт изображения Andrii.Yermolenko Image caption Один з плакатів інформаційної кампанії з бойкоту ЧС-2018 в Росії

На церемонії відкриття та матчі між Росією і Саудівською Аравією, за словами радника Путіна, також будуть наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман Аль Сауд, а також голова президії верховних народних зборів Північної Кореї Кім Йон Нам.

Окрім того, на фінал прибудуть президенти Азербайджану, Руанди, Болівії та керівники урядів Вірменії та Лівану, з яким пан Путін зустрінеться вже 13 червня.

За словами пана Пєскова, вони відвідають матч відкриття, а вітати їх будуть Володимир Путін та керівник ФІФА Джанні Інфантіно.

Детальніше про те, чому світові лідери бойкотують весь ЧС-2018 у Росії або його відкриття читайте тут.

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