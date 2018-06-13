Уряд Грузії пішов у відставку після масових протестів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Георгій Квірікашвілі очолював грузинський уряд з 2015 року

Прем'єр-міністр Грузії Георгій Квірікашвілі пішов у відставку на тлі масових протестів, пояснивши свій крок розбіжностями із лідером правлячої партії Бідзіною Іванішвілі.

"У нас були деякі розбіжності із лідером правлячої партії, - сказав Квірікашвілі. - Гадаю, настав час, коли лідер партії має отримати можливість сформувати новий кабінет".

У Тбілісі із кінця травня не стихають протести і мітинги із вимогою справедливого розслідування справ про убивство підлітків наприкінці минулого року.

Протестувальники, серед яких і родичі убитих, правозахисники і різноманітні опозиційні партії вимагали покарання винним в убивстві і відставки прем'єра.

Раніше акції уже призвели до відставки генерального прокурора.

50-річний Квірікашвілі, якого називали ставлеником Іванішвілі, обіймав посаду прем'єра із 2015 року. Відставка прем'єра за грузинською конституцією означає відставку всього уряду.

Правляча партія протягом сімох днів має надати президентові країни склад нового уряду. Президент Грузії Георгій Маргелашвілі також протягом семи днів має представити новий кабінет на затвердження парламенту.

Убивства підлітків

У грудні минулого року у Тбілісі убили 16-річних школярів Давида Саралідзе і Левана Дадунашвілі.

Жорстоке убивство у центрі столиці отримало значний резонанс в країні. Відтоді протести не вщухають.

На лаві підсудних опинилися двоє неповнолітніх, яких підозрюють у груповому вбивстві Саралідзе і одного з них - в убивстві Дадунашвілі.

31 травня тбіліський міський суд визнав одного із підозрюваних винним в умисному вбивстві Дадунашвілі.

Другому ж обвинуваченому суд перекваліфікував справу, визнавши його винним не в убивстві, а в спробі умисного убивства.

Обидвох визнали невинними у груповому убивстві Давида Саралідзе.

Копирайт изображения EPA Image caption Тисячі людей вийшли на протести 1 червня на парламентську площу в Тбілісі

Оголошення вироку викликало хвилю невдоволення в залі суду і обурення батька одного із убитих - Зази Саралідзе, який раніше звинувачував прокуратуру в необ'єктивному розслідуванні.

На початку червня протести продовжилися, змусивши генерального прокурора Грузії Іраклія Шотадзе оголосити про відставку.

Протестувальники, тим не менш, не розійшлися і рушили ходою до будівлі парламенту у центрі Тбілісі.

Квірікашвілі спробував вийти на акцію протесту біля парламенту, але протестувальники почали кидати в нього пляшками з криками "Йди геть!".

Невдоволення Іванішвілі

Як стверджує телекомпанія "Руставі 2", напередодні у вівторок екс-прем'єр і лідер правлячої партії "Грузинська мрія" Іванішвілі різко розкритикував діяльність уряду і вимагав відставки прем'єра, але отримав відмову.

Квірікашвілі під час призначення у 2015 року називали людиною з оточення Іванішвілі.

62-річний бізнесмен і найбагатша людина Грузії Іванішвілі у 2012-13 роках очолював уряд Грузії, після чого оголосив про те, що залишає політику. Багато експертів тоді казали, що екс-прем'єр продовжував і після відставки контролювати реальні важелі влади в країні.

"Грузинська мрія" у 2012 році перемогла на парламентських виборах, випередивши партію екс-президента Міхеїла Саакашвілі. Пізніше партія Іванішвілі перемогла і на виборах 2016 року.

Навесні цього року Іванішвілі до політики повернувся і став очільником заснованої ним партії.