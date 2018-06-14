Чому дорослі у Японії "молодшають"

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У Японії стали раніше дорослішати. Уряд ухвалив законопроект, за яким дорослою людину вважатимуть не у 20, а 18 років. Це вплине на мільйони людей у ​​країні, коли документ набере чинності в 2022 році.

Цей показник вперше змінили з 1876 року.

Що дозволять 18-річним?

Найбільша зміна: вони зможуть одружитися без батьківської згоди.

Наразі чоловіки старші 18 років і 16-річні дівчата можуть одружуватися, але лише зі згодою батьків. За інших обставин, їм має бути більше 20.

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Цивільний кодекс переглянули, а тому 18-річні дівчата зможуть одружитися і без батьківської згоди.

Вони також зможуть подати заявку на отримання кредитних карток і позики без батьківського дозволу, і, якщо вони цього захочуть, отримають паспорт на 10 років.

Наразі неповнолітнім дозволяють паспорти, які дійсні протягом п'яти років, але для цього необхідний підпис батьків чи опікуна.

Для цього "подорослішання" у Японії внесли зміни до понад 20 законів, у тому числі щодо національності та певних професійних кваліфікацій.

Люди із діагнозом "Порушення гендерної ідентичності" зможуть подати заяву про те, аби їхню стать юридично змінили у 18 років.

Що їм не дозволяють?

І все ж 18-річним у Японії не дозволяють пити алкоголь, курити, грати в азартні ігри та усиновлювати дітей.

Аби мати право все це робити, їм має виповнитися 20.

Як реагують люди?

Багато хто в соціальних мережах не в захваті від нового законопроекту.

"Тож мені буде 18 років і я буду дорослим, але я не зможу випити алкоголю чи зіграти в азартні ігри?" - запитав один користувач у Twitter. "Це не має сенсу".

"Я можу взяти позику, коли мені виповниться 18 років, але алкоголь все одно заборонений", - зазначив інший користувач.

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Дехто також зазначив, що через зміни виникне плутанина щодо церемонії "Пришестя століття" - японське свято, яке щорічно проводять у січні для людей віком від 20 років, щоб офіційно привітати їх із дорослим життям.

"То що ж відбувається із нашою церемонією "Пришестя століття"? Хіба ми ще святкуємо його, коли нам 20 років?" - написав один користувач у Twitter.

"Січень - це вступний екзамен до університету для 18-річних, і тоді ми не можемо провести церемонію "Пришестя"... то коли ж це буде?" - запитав один японський користувач.

Для чого зміни?

Питання зрілості у Японії було відкрите давно, а Законодавча рада Міністерства юстиції у 2009 році випустила звіт, в якому рекомендувала, щоб вік "дорослості" знизили до 18 років.

Члени правлячої Ліберально-демократичної партії кажуть, що зміни усуватимуть старіння нації і підійматимуть рівень народжуваності.

У 2015 році уряд дозволив брати участь у виборах з 18 років.

Отже, у Японії 18-річні будуть дорослими?

Закон набере чинності лише у квітні 2022 року, тому, на жаль, тим, кому наразі 18, ще доведеться чекати до 20 років, поки їх не вважатимуть дорослими.

Це означає, що сьогоднішні 14-річні стануть першими підлітками, які підпадають під новий закон.