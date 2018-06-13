Іванка Трамп процитувала "китайське прислів'я", про яке там не чули

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Донька американського президента поділилася у соцмережах "китайським прислів'ям", якої насправді не існує.

"Ті, хто говорить, що щось зробити неможливо, не повинні заважати тим, хто це робить", - китайська приказка ", - написала Іванка у Twitter.

Донька президента запостила твіт за кілька годин до того як її батько, Дональд Трамп, зустрівся із північнокорейським лідером Кім Чен Ином у Сінгапурі.

Користувачі американських і китайських соцмереж почали іронізувати в коментарях і порадили Іванці ретельніше перевіряти цитати.

"Для довідки - це не китайська приказка, а придуманий на Заході приклад" таємничої східній мудрості ", - написав Майкл Лі, співробітник НКО"Центр Бреннона".

У китайській соцмережі Weibo почали ділитися схожими таємничими фразами, наприклад "Не давай порад тим, хто грає у шахи".

"Це з печива з передбаченням?" - запитав один із користувачів.

Іванка Трамп неодноразово говорила, що захоплюється китайською культурою і Китаєм. Вона навіть знайшла няню, яка говорить китайською, аби її донька вивчила цю мову.

"Тим, хто пише випадкові цитати, а потім каже, що їх придумали китайці, висовуватися не варто".

Це фальшива китайська приказка. Здається, вона американська - з початку XX століття. Це логічно: вона в дусі американської енергійної дієвості. Чому помічники Трампа в Білому домі віддають наші приказки Китаю, збільшуючи наш дефіцит приказок", - пише редактор Weekly Standard Білл Крістол.

Іванка Трамп не вперше цитує "китайські мудрості", не перевіряючи джерел.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Іванка Трамп та дружина Дональда Трампа Меланія

У 2013 році вона написала: "Знайдіть роботу, яку любите, і ви не пропрацюєте жодного дня у своєму житті". Цей вислів вона приписала китайському філософу Конфуцію, хоча він такого не казав.

Торік у липні донька президента помилилася із цитатою про Альберта Ейнштейна.

"Все, що я кажу - китайська приказка", - написав один із користувачів.