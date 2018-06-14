США розповіли, коли знімуть санкції з Північної Кореї

Копирайт изображения EPA Image caption Майк Помпео сподівається, що КНДР позбавиться ядерної зброї до кінця 2020 року

Санкції щодо Північної Кореї не послаблять аж поки країна не покаже "повної денуклеризації", заявив голова Державного департаменту США Майк Помпео.

Пан Помпео розповів про це на прес-конференції у Сеулі з південнокорейськими та японськими партнерами.

Майк Помпео висловив сподівання, що основний етап роззброєння Північної Кореї має відбутись до кінця 2020 року.

"Ще багато чого треба зробити…, але головний етап роззброєння…Ми сподіваємось, що можемо досягнути цього за два з половиною роки", - заявив посадовець.

За словами голови Держдепу, Північна Корея дійсно віддана ідеї відмовитись від своєї ядерної програми.

Конференція відбулась за два дні після історичної зустрічі президента США Дональда Трампа та лідера КНДР Кім Чен Ина у Сінгапурі.

Лідери країн підписали заяву про встановлення нових стосунків. Північна Корея підтвердила попередні обіцянки працювати над "повною денуклеризацією корейського півострова".

Проте експерти скептично оцінюють цю угоду, адже у ній бракує деталей, як Північна Корея позбавлятиметься ядерної зброї та, як це проконтролювати.

Заперечив заяву КНДР

Дональд Трамп раніше заявив, що санкції "продовжуватимуть діяти" допоки "ядерна зброя перестане бути чинником", але було незрозуміло, що він мав на увазі.

Копирайт изображения AFP Image caption Експерти скептично ставляться до домовленності Трампа та Кіма

"У певний момент я побачу, що їх можна прибрати і вони зникнуть, але тоді, коли ми будемо на правильному шляху", розповів він після саміту.

Пан Помпео поїхав до Південної Кореї, щоб поспілкуватись з регіональними союзниками США щодо угоди з КНДР та щодо несподіваної заяви Трампа про припинення військових навчань, які так злили Пхеньян.

Державний секретар заперечив повідомлення державних ЗМІ Північної Кореї, що Трамп та Кім домовились про поступовий процес ядерного роззброєння.

Північні корейці зробили це, щоб показати, що США послаблюватимуть санкції вже під час роззброєння.

"Ми віримо, що Кім Чен Ин розуміє нагальність денуклеризації. Ми маємо робити це швидко", - заявив пан Помпео.