Резолюція Європарламенту: звільнити Сенцова, але без бойкоту ЧС-2018
Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо порушення прав людини в Росії, у якій вимагає негайно звільнити українського режисера Олега Сенцова. Але при цьому з тексту прибрали заклик до бойкоту ЧС-2018 з футболу в Росії.
"Вимагаємо, щоб влада Росії негайно та безумовно звільнила Олега Сенцова та інших незаконно затриманих громадян України в Росії та на кримському півострові", - йдеться у резолюції Європарламенту.
Під час дебатів депутати нагадували, що пан Сенцов перебуває на Півночі Росії за Полярним колом у в'язниці в Лабитнангі, де у радянські часи були табори ГУЛАГу.
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Євродепутати також нагадали, що загалом у Росії та в окупованому Криму перебувають понад 70 українських політичних в'язнів.
"Висловлюємо солідарність з українським режисером та політичним в'язнем Олегом Сенцовим, який голодує з 14 травня з вимогою звільнити незаконно утримуваних співвітчизників", - вказано у резолюції.
Євродепутати нагадали, що кримчанина Сенцова засудили за звинуваченням у тероризмі, проте під час слідства до нього могли застосовувати тортури та вважають його громадянином Росії, хоча він є громадянином України.
У резолюції також згадується ім'я українського в'язня Олександра Кольченка та Володимира Балуха.
Окремо євродепутати звернули увагу на порушення прав людини в окупованому Криму та масові арешти кримських татар.
У цьому світлі Європарламент закликав керівництво ЄС та країн-членів продовжувати дію санкцій щодо Росії, а також запровадити особисті санкції щодо причетних до незаконних судів та ув'язнень чиновників.
Бойкоту ЧС-2018 не буде
У кількох проектах резолюцій щодо Росії містились звернення до керівництва ЄС та країн-членів оголосити політичний бойкот ЧС-2018 з футболу в Росії.
Проте в остаточному тексті документу цю вимогу пом'якшили.
"Закликаємо ЄС зробити заяву і засудити порушення прав людини в Росії та спробу приховати це під прикриттям Чемпіонату світу з футболу", - вказано у резолюції.
Олег Сенцов відбуває 20-річний термін ув'язнення у російській в'язниці. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити українських політв'язнів у Росії.
Про голодування стало відомо 16 травня 2018 року. Тоді в Україні та світі розпочалась кампанія за бойкот чемпіонату світу в Росії та з вимогою звільнити українських політв'язнів.
У багатьох країнах світу проходять акції з вимогами звільнити Олега Сенцова, під час яких все гучніше лунають заклики до політичного бойкоту футбольного турніру.
Міжнародну петицію зі зверненням щодо бойкоту до керівництва усіх країн, які братимуть участь у чемпіонаті, вже підписали більше сотні українських та іноземних культурних діячів та політиків.