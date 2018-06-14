Резолюція Європарламенту: звільнити Сенцова, але без бойкоту ЧС-2018

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Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо порушення прав людини в Росії, у якій вимагає негайно звільнити українського режисера Олега Сенцова. Але при цьому з тексту прибрали заклик до бойкоту ЧС-2018 з футболу в Росії.

"Вимагаємо, щоб влада Росії негайно та безумовно звільнила Олега Сенцова та інших незаконно затриманих громадян України в Росії та на кримському півострові", - йдеться у резолюції Європарламенту.

Під час дебатів депутати нагадували, що пан Сенцов перебуває на Півночі Росії за Полярним колом у в'язниці в Лабитнангі, де у радянські часи були табори ГУЛАГу.

Євродепутати також нагадали, що загалом у Росії та в окупованому Криму перебувають понад 70 українських політичних в'язнів.

"Висловлюємо солідарність з українським режисером та політичним в'язнем Олегом Сенцовим, який голодує з 14 травня з вимогою звільнити незаконно утримуваних співвітчизників", - вказано у резолюції.

Євродепутати нагадали, що кримчанина Сенцова засудили за звинуваченням у тероризмі, проте під час слідства до нього могли застосовувати тортури та вважають його громадянином Росії, хоча він є громадянином України.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Європарламент не включив до резолюції заклик до бойкоту ЧС-2018 з футболу в Росії

У резолюції також згадується ім'я українського в'язня Олександра Кольченка та Володимира Балуха.

Окремо євродепутати звернули увагу на порушення прав людини в окупованому Криму та масові арешти кримських татар.

У цьому світлі Європарламент закликав керівництво ЄС та країн-членів продовжувати дію санкцій щодо Росії, а також запровадити особисті санкції щодо причетних до незаконних судів та ув'язнень чиновників.

Бойкоту ЧС-2018 не буде

У кількох проектах резолюцій щодо Росії містились звернення до керівництва ЄС та країн-членів оголосити політичний бойкот ЧС-2018 з футболу в Росії.

Проте в остаточному тексті документу цю вимогу пом'якшили.

"Закликаємо ЄС зробити заяву і засудити порушення прав людини в Росії та спробу приховати це під прикриттям Чемпіонату світу з футболу", - вказано у резолюції.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Акції з вимогою звільнити Сенцова відбуваються у всьому світі

Олег Сенцов відбуває 20-річний термін ув'язнення у російській в'язниці. 14 травня він оголосив голодування з вимогою звільнити українських політв'язнів у Росії.

Про голодування стало відомо 16 травня 2018 року. Тоді в Україні та світі розпочалась кампанія за бойкот чемпіонату світу в Росії та з вимогою звільнити українських політв'язнів.

У багатьох країнах світу проходять акції з вимогами звільнити Олега Сенцова, під час яких все гучніше лунають заклики до політичного бойкоту футбольного турніру.

Міжнародну петицію зі зверненням щодо бойкоту до керівництва усіх країн, які братимуть участь у чемпіонаті, вже підписали більше сотні українських та іноземних культурних діячів та політиків.