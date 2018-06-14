Суд зупинив виконання рішення газового арбітражу: що робитиме Нафтогаз?

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Компанія "Газпром" повідомила про призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу про газову суперечку України та Росії через контракт на транзит газу, повідомляють російські ЗМІ.

Таке рішення ухвалив апеляційний суд округу Свеа у Швеції. "Нафтогаз" вже назвав це рішення тимчасовим.

Наприкінці лютого Стокгольмський арбітраж задовольнив вимоги "Нафтогазу" і зобов'язав "Газпром" виплатити компанії 4,63 млрд доларів за недопостачання погоджених обсягів газу за транзитним контрактом.

Із врахуванням задоволених зустрічних вимог російської компанії "Газпром" має заплатити "Нафтогазу" 2,56 млрд доларів.

"Апеляційний суд погодився, що є достатні підстави для призупинення виконання рішення Стокгольмського арбітражу. Винесення наказу позбавляє НАК "Нафтогаз України", в тому числі, підстав для спроб арешту активів "Газпрому" за кордоном. Дана обставина буде використана "Газпромом" при оскарженні дій судових приставів у Швейцарії та Нідерландах", - йдеться в повідомленні російської компанії.

Відповідно до закону Швеції "Про арбітраж", наказ апеляційного суду не можна оскаржити, вважає "Газпром".

Тимчасове рішення?

Копирайт изображения AFP Image caption "Нафтогаз" називає рішення тимчасовим

Компанія "Нафтогаз Україна" вже заявила, що буде намагатись скасувати рішення апеляційного суду округу Свеа.

"Рішення апеляційного суду про призупинення виконання є тимчасовим та було видано без заслуховування "Нафтогазу". "Нафтогаз" попросить, щоб рішення відмінили на основі рішучих контрдоказів, і очікує, що запит розглянуть найближчим часом", - цитує заяву "Нафтогазу України" агенція "Українські новини".

Також компанія твердить, що це судове рішення

не призводить до скасування рішення арбітражу,

не дають "Газпрому" можливості вимагати у "Нафтогазу" повернення 2,1 мільярда доларів, вже зарахованих рішенням арбітра у якості компенсації,

не призводить до автоматичного скасування існуючих рішень в різних юрисдикціях, в результаті яких були накладені арешти на активи Газпрому.

У червні 2018 року "Нафтогаз України" повідомив, що суд у Нідерландах розпорядився арештувати активи "Газпрому" для виконання рішення Стокгольмського арбітражу про стягнення з російської компанії 2,56 млрд доларів.

"Голландський суд задовольнив ці клопотання, але шість із семи дочірніх компаній "Газпрому" у Голландії відмовилися співпрацювати із судовими приставами. Проте все це ніяк не вплине на арешт", - йшлося у заяві "Нафтогазу".

У Амстердамі розташований головний офіс Gazprom International - ця структура бере участь у роботі міжнародних проектів "Газпрому" по всьому світу, пише РБК. Крім того, у Нідерландах базується Gazprom Energy.

30 травня, стало відомо, що рішення про арешт активів "Газпрому" для виконання рішення Стокгольмського арбітражу ухвалив суд у Швейцарії.

У "Нафтогазі" тоді повідомили, що судові пристави "проводять дії", щоб заморозити частки "Газпрому" і Nord Stream AG й Nord Stream 2 AG.

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