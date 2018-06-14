Скандальні щоденники - чи був Ейнштейн расистом?

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Альберт Ейнштейн вів щоденник подорожі у поїздці на Далекий Схід у 1920-х роках

Щойно опубліковані приватні щоденники із подорожі Альберта Ейнштейна містять расистські та ксенофобні коментарі.

Написані між жовтнем 1922 і березнем 1923, щоденники проливають світло на враження вченого від Азії та Близького Сходу.

Він вирушив з Іспанії до Близького Сходу і подорожував Шрі-Ланкою, Цейлоном, Китаєм і Японією.

На їхніх сторінках фізик робить широкі та негативні узагальнення, наприклад, називаючи китайців "роботящими, брудними, нетямущими людьми".

Пізніше Ейнштейн виступав за захист громадянських прав у США, називаючи расизм "хворобою білих людей".

Ці щоденники вперше видали англійською мовою окремим виданням.

Вчений описав прибуття до Порт-Саїда у Єгипті і спостерігав "левантинців усіх відтінків... як ніби їх зблюнуло з пекла", що піднялися на борт, аби продати свій крам.

Він також описав людей у Коломбо в Цейлоні так: "Вони живуть посеред великого бруду і смороду на землі, мало роблять і малого потребують".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ейнштейн подорожував разом із дружиною Ельзою

Але найбільш гострі слова вчений припас для китайців.

У витягах зі щоденників, які опублікувала газета Guardian, він описав китайських дітей як "бездушних і нетямущих" і каже, що "буде шкода, якщо ці китайці витіснять усі інші раси".

В інших дописах він називає китайців "своєрідним стадним народом" і "більш схожими на автомати, ніж на людей", а також пише, що китайські жінки і чоловіки майже нічим не різняться. Ейнштейн також запитував, як чоловіки можуть бути такими "нездатними захиститися" від "фатальної ваби" жінок.

Бувши визнаним і як науковий діяч, і як поборник гуманітаризму, Альберт Ейнштейн мігрував до США у 1933 році - після приходу до Влади Адольфа Гітлера і його нацистської партії.

Вчений, який має єврейське походження, описав расизм як "хворобу білих людей" під час промови в Університеті Лінкольна у Пенсильванії - у навчальному закладі, який історично був переважно для темношкірих.

Свої щоденники він вів задовго до того, як побачив, до чого може призвести расизм в Америці та Європі.