Скандальні щоденники - чи був Ейнштейн расистом?
Щойно опубліковані приватні щоденники із подорожі Альберта Ейнштейна містять расистські та ксенофобні коментарі.
Написані між жовтнем 1922 і березнем 1923, щоденники проливають світло на враження вченого від Азії та Близького Сходу.
Він вирушив з Іспанії до Близького Сходу і подорожував Шрі-Ланкою, Цейлоном, Китаєм і Японією.
На їхніх сторінках фізик робить широкі та негативні узагальнення, наприклад, називаючи китайців "роботящими, брудними, нетямущими людьми".
Пізніше Ейнштейн виступав за захист громадянських прав у США, називаючи расизм "хворобою білих людей".
- Дивацтва Ейнштейна, які варто взяти до уваги
- Подорожі світом та національні традиції: BBC Журнал 2017
Ці щоденники вперше видали англійською мовою окремим виданням.
Вчений описав прибуття до Порт-Саїда у Єгипті і спостерігав "левантинців усіх відтінків... як ніби їх зблюнуло з пекла", що піднялися на борт, аби продати свій крам.
Він також описав людей у Коломбо в Цейлоні так: "Вони живуть посеред великого бруду і смороду на землі, мало роблять і малого потребують".
Але найбільш гострі слова вчений припас для китайців.
У витягах зі щоденників, які опублікувала газета Guardian, він описав китайських дітей як "бездушних і нетямущих" і каже, що "буде шкода, якщо ці китайці витіснять усі інші раси".
В інших дописах він називає китайців "своєрідним стадним народом" і "більш схожими на автомати, ніж на людей", а також пише, що китайські жінки і чоловіки майже нічим не різняться. Ейнштейн також запитував, як чоловіки можуть бути такими "нездатними захиститися" від "фатальної ваби" жінок.
Бувши визнаним і як науковий діяч, і як поборник гуманітаризму, Альберт Ейнштейн мігрував до США у 1933 році - після приходу до Влади Адольфа Гітлера і його нацистської партії.
Вчений, який має єврейське походження, описав расизм як "хворобу білих людей" під час промови в Університеті Лінкольна у Пенсильванії - у навчальному закладі, який історично був переважно для темношкірих.
Свої щоденники він вів задовго до того, як побачив, до чого може призвести расизм в Америці та Європі.