Дитину, яку батьки ґвалтували на камеру в Кривому Розі, оглядають лікарі
Чотирирічну дівчинку, яку власні батьки використовували для знімання порнографії у Кривому Розі, зараз обстежують медики - про це ВВС News Україна розповів речник Нацполіції Ярослав Тракало.
За його словами, дитину перевезли до Полтави, оскільки саме тамтешні правоохоронці відкрили провадження у цій справі.
Психологи провели бесіду з постраждалою дівчинкою.
"Вона буде під постійним наглядом лікарів", - додав пан Тракало.
Пізніше дівчинку найімовірніше передадуть до дитячого будинку, додав він.
Її батьків - 29-річного чоловіка і 30-річну жінку - затримали напередодні у квартирі, яку сім'я орендувала у Кривому Розі.
"Зловмисники вступали з нею у статеві зносини, фіксуючи це на відео", - повідомили у Нацполіції і додали, що матеріали згодом за криптовалюту продавали через інтернет.
Подружжя описали як "вихідців з однієї з держав Кавказького регіону". В їхній оселі знайшли й вилучили комп'ютерну та відеотехніку, мобільні телефони. На оприлюднених фото видно також білизну та секс-іграшки.
"Мене мало чим вже можна здивувати, але це - наймерзотніший злочин проти дитини, який я бачив", - прокоментував ситуацію заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.
"Я не можу розповісти все те, що ця істота робила з дитиною", - також сказав він.
На експорт
У поліції розповіли, що операцію із затримання пари вони проводили спільно з колегами з Австралії.
За словами Ярослава Тракала, більшість відзнятих ними порногрфічних матеріалів купували громадяни цієї країни, і австралійська поліція повідомила про це НПУ.
Тоді за справу взялися кіберполіція і Департамент протидії торгівлі людьми.
Більшість відзнятого матеріалу подружжя продавало іноземцям "в анонімному сегменті інтернету".
Правоохоронці розповіли, що знайшли у квартирі дитячу і дорослу жіночу білизну, а потім виявили на комп'ютері у квартирі відео, де мати і донька одягнені в них.
Наразі триває досудове розслідування справи.
Подружній парі загрожує до 10 років в'язниці.