Копирайт изображения npu.gov.ua Image caption Стоп-кадр із відео Національної поліції

Чотирирічну дівчинку, яку власні батьки використовували для знімання порнографії у Кривому Розі, зараз обстежують медики - про це ВВС News Україна розповів речник Нацполіції Ярослав Тракало.

За його словами, дитину перевезли до Полтави, оскільки саме тамтешні правоохоронці відкрили провадження у цій справі.

Психологи провели бесіду з постраждалою дівчинкою.

"Вона буде під постійним наглядом лікарів", - додав пан Тракало.

Пізніше дівчинку найімовірніше передадуть до дитячого будинку, додав він.

Її батьків - 29-річного чоловіка і 30-річну жінку - затримали напередодні у квартирі, яку сім'я орендувала у Кривому Розі.

"Зловмисники вступали з нею у статеві зносини, фіксуючи це на відео", - повідомили у Нацполіції і додали, що матеріали згодом за криптовалюту продавали через інтернет.

Подружжя описали як "вихідців з однієї з держав Кавказького регіону". В їхній оселі знайшли й вилучили комп'ютерну та відеотехніку, мобільні телефони. На оприлюднених фото видно також білизну та секс-іграшки.

"Мене мало чим вже можна здивувати, але це - наймерзотніший злочин проти дитини, який я бачив", - прокоментував ситуацію заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін.

"Я не можу розповісти все те, що ця істота робила з дитиною", - також сказав він.

На експорт

У поліції розповіли, що операцію із затримання пари вони проводили спільно з колегами з Австралії.

За словами Ярослава Тракала, більшість відзнятих ними порногрфічних матеріалів купували громадяни цієї країни, і австралійська поліція повідомила про це НПУ.

Тоді за справу взялися кіберполіція і Департамент протидії торгівлі людьми.

Копирайт изображения NPU.GOV.UA

Копирайт изображения NPU.GOV.UA

Більшість відзнятого матеріалу подружжя продавало іноземцям "в анонімному сегменті інтернету".

Правоохоронці розповіли, що знайшли у квартирі дитячу і дорослу жіночу білизну, а потім виявили на комп'ютері у квартирі відео, де мати і донька одягнені в них.

Наразі триває досудове розслідування справи.

Подружній парі загрожує до 10 років в'язниці.