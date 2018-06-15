"МАУ" підвищує плату за друк посадкового талона в аеропорту

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Від 15 червня українська авіакомпанія "МАУ" підвищує вартість послуги з надання посадкового талона в аеропорту - з 10 до 15 євро.

У "МАУ" зазначають, що ця послуга вже була платною, а тепер її вартість підвищується.

Спочатку це стосуватиметься внутрішніх і середньомагістральних рейсів, а з 1 серпня - і далекомагістральних:

"Послуга надання посадкового талона на стійці реєстрації є платною, а з 15 червня 2018 її вартість становитиме 15 євро", - йдеться у повдіомленні компанії на сторінці у Facebook.

"Також інформуємо про те, що авіакомпанія МАУ уніфікує свою процедуру реєстрації на рейс, тому процедури онлайн-реєстрації та сплати збору за надання посадкового талона на стійці з 1 серпня поширюватимуться і на далекомагістральні маршрути", - додали у компанії.

На коментарі клієнтів про те, що ціни на квитки авіакомпанії - достатньо високі, щоб ця послуга була безкоштовною, представники МАУ відповіли, що "світова практика закордонних авіакомпаній показала, що це стимулює пасажирів реєструватися на рейс онлайн, завядки чому заощаджується час на стійці в аеропорту".

Щоб не платити за цю послугу, пасажири можуть обрати один із таких варіантів:

Зареєструватися онлайн не не пізніше, ніж за 2 години до вильоту і роздрукувати посадковий талон самостійно;

Зареєструватися онлайн і зберегти посадковий талон на мобільному пристрої;

Прибути в аеропорт "Бориспіль" не пізніше, ніж за 2 години до вильоту, зареєструватися на рейс безкоштовно через кіоски самостійної реєстрації. Якщо пасажир прибув в аеропорт, пройшовши онлайн-реєстрацію, він може безкоштовно роздрукувати талон у кіоску самостійної реєстрації.

"МАУ" запровадила платну роздруківку посадкового талона в аеропорту з 1 липня 2017 року для рейсів Київ-Рига і Рига-Київ. Тоді ця послуга стала коштувати 20 євро.

З 1 жовтня 2017 року збір був зменшений до 10 євро і поширений на всі внутрішні, а також міжнародні напрямки середньої дальності.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Щоб не платити збір за посадковий талон в аеропорту, треба зареєструватися онлайн і роздрукувати його або ж зберегти на мобільному пристрої

Зараз роздруківку посадкового талона в аеропорту не оплачують зокрема пасажири бізнес-класу всіх рейсів, пасажири економ-класу на далекомагістральних рейсах та трансферні пасажири, подорож яких оформлена єдиним квитком.