В Харкові 10 днів "мінують" місто: хуліганів не можуть знайти
В Харкові кілька днів поспіль "мінують" бізнес-центри, повідомляє поліція.
Кожного дня вибухотехніки, кінологи і слідчі виїжджають і шукають бомби.
За останні кілька днів було понад двадцять повідомлень про мінування, які виявилися хибними.
Мінували бізнес-центри на вулицях Академіка Проскури, Свободи, Алчевських, Богдана Хмельницького і проспекті Московському в Харкові.
"Запевняю вас - кожен виклик повноцінно відпрацьовується: проводиться евакуація, перевіряють усі приміщення кожного поверху", - розповів в.о. начальника поліції в Харківській області Сергій Чижа
Поліція відкрила кримінальні провадження за ч.1 ст. 259.
Співробітники бізнес-центрів у напруженому моральному стані, відчувають психологічний тиск під час евакуації. Підприємства і організації зазнають збитків, кажуть у поліції.
Там запевнили, що телефонних хуліганів шукають.
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