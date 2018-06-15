Україна і Нyperloop: які шанси в країни на трубу?

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Коли у лютому 2018 року очільник міністерства інфраструктури Володимир Омелян зробив гучний анонс про те, що в Україну приходить Нyperloop, ця новина сколихнула соцмережі. Жартам і мемам не було кінця.

14 червня у Києві пан Омелян і директор компанії Нyperloop Transportation Technologies Дірк Олборн підписали меморандум про співробітництво. Цю новину соцмережі зустріли більш спокійно.

Копирайт изображения facebook.com/volodymyr.omelyan

"Україна може стати тим мостом, який міцно сполучить Європу і Азію", - заявив міністр інфраструктури.

Казкою і утопією, називає ідею з Нyperloop колишній очільник цього відомства Борис Колєсніков.

Про що домовились у Києві, і чи є в українців шанс проїхатися з шаленою швидкістю у трубі, з'ясовувала ВВС News Україна.

Що таке Нyperloop?

Нyperloop має працювати так - капсули з пасажирами опускають у спеціальний транспортний тунель, звідти викачують повітря.

Технологія базується на використанні магнітів і потужних вентиляторів, які дозволять розганяти капсули на повітряній подушці та рухати їх по величезній трубі-тунелю.

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"Це щось середнє між потягом і літаком. Капсула з людьми всередині переміщується у трубі швидко, витрачаючи дуже мало енергії", - розповів у Києві Дірк Олборн.

Втілити цю технологію ще у 2013 році запропонував винахідник і бізнесмен Ілон Маск. На випробуваннях у 2017 році Нyperloop вдалося розвинути швидкість до 355 км/год.

Нyperloop має договори на будівництво ліній у кількох країнах, але зараз все лише на етапі випробувань.

Україна з Нyperloop чи без?

У Дніпрі почнуть будувати тестовий майданчик для надшвидкої транспортної системи Нyperloop, заявив у лютому пан Омелян. Проте, схоже, що під час візиту у червні до Києва очільника Нyperloop Transportation Technologies, більше йшлося про спільну розробку технологій і певні проекти, назви і цілі яких не конкретизували.

Копирайт изображения hyperloop.global Image caption Так має виглядати капсула в тунелі Нyperloop

"Нyperloop - транспорт нового покоління, який дасть світу нечувану швидкість, нечувані можливості, нечувані технології. Одним із підсумків візиту Дірка Олборна є наш чіткий намір спільно працювати над розробкою цих нових технологій - саме про це і говорить підписаний сьогодні меморандум", - заявив після зустрічі пан Омелян.

У Києві або Дніпрі, за його словами, мають відкрити центр, який працюватиме над технологією.

Копирайт изображения hyperloop.global Image caption Такою бачать інженери капсулу Нyperloop

"Україна вже в світовому тренді", - сказав у Києві Дірк Олборн і додав, що Україна разом з іншими країнами хоче долучитися до тестування Нyperloop.

В інтерв'ю на телеканалі "Прямий" він зазначив, що можливо з Україною плануються "якісь спільні дослідницькі проекти" і зізнався, що ще не знає, якою буде перша лінія в Україні.

За його словами, компанія порахувала, що інвестиції у проект мають окупитися за вісім років. Поки не ясно, хто може дати Україна гроші на такий проект.

Пан Омелян повідомив, що з очільником Нyperloop Transportation Technologies вони домовилися про спільний пошук інвесторів.

"Шансів немає взагалі"

Дуже скептично ставиться до ідеї Нyperloop в Україні Борис Колесніков, екс-міністр інфраструктури, називаючи її казкою і піаром.

За його словами, Нyperloop ще не має практичного втілення у найбільш розвинених країнах світу, а для Україні "тим більше, м'яко кажучи, ранувато".

"Перша експериментальна лінія Нyperloop тільки розробляється в Дубаях, і це виглядає дуже футуристично. Що ж до нашої країни - то це утопія, шансів взагалі немає", - вважає пан Колесніков.

Копирайт изображения unian Image caption Український "Гіперлуп"

За його словами, відсутнє, як технічне рішення, так і потреба в цілому.

"Нам для того, щоб між Києвом і Одесою запустити швидкісний потяг, такий, як між Лондоном і Парижем, то треба, як мінімум в рік перевозити 4 млн людей в обидва кінці. Такої кількості пасажирів просто немає, навіть якщо всі відмовляться від автомобілів, літаків і звичайних потягів. Ми не наберемо навіть на швидкісні потяги", - вважає колишній очільник міністерства інфраструктури і радить зосередитися на класичних залізничних дорогах, замінити вагонний парк і привести до ринкового стану те, що є.