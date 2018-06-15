Український омбудсмен поїхала до Сенцова
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова поїхала до Росії відвідувати ув'язненого українця Олега Сенцова, який вже голодує понад місяць.
Пані Денисова прибула до колонії, де утримують режисера Сенцова, і має зустрітися з керівництвом, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на офіс омбудсмена. Але в офісі омбудсмена ВВС News Україна повідомили, що поки такої інформації не мають.
Кілька годин тому пані Денисова написала у Facebook, що приїхала до російського міста Саліхарда, за 20 км від якого утримують Олега Сенцова.
"Прибули до Саліхарда. Це місто в 22 км від Лабитнангі, де утримують Олега Сенцова. Зараз направляють саме туди", - написала омбудсмен.
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Пані Денісова поїхала до Росії напередодні, щоб відвідати українських політв'язнів. Ще в четвер, 14 червня, вона повідомляла, що питання з візитом до Сенцова залишається відкритим, а перший візит має бути до міста Омськ у суботу, 16 червня. Там утримують українця Дмитра Штиблікова.
Про візити омбудсменів Росії і України домовились президенти обох країн. Після поїздки до Росії, Людмила Денісова планує поїхати у Сімферопольське СІЗО в анексованому Криму.
Олег Сенцов вже понад місяць голодує в російській в'язниці, вимагаючи звільнити всіх українських політв'язнів в Росії і Криму.
Нової інформації про стан Сенцова немає. Його сестра Наталя Каплан повідомляла, що 8 червня його відвозили до реанімації.
За кілька днів з ним має зустрітися адвокат. Україна і ще 37 держав закликали генсека ООН сприяти звільненню Сенцова.
Справа Сенцова і Чемпіонат світу
Олег Сенцов відбуває 20-річний термін ув'язнення у російській в'язниці у Ямало-Ненецькому автономному окрузі за Полярним колом. Російський суд звинуватив його у тероризмі, підготовці вибухів у Криму і підпалах. Олег Сенцов всі звинувачення відкидає і заявляє про тортури.
14 травня, за місяць до старту Чемпіонату світу з футболу в Росії, він оголосив голодування з вимогою звільнити українських політв'язнів.
Тоді в Україні та світі розпочалась кампанія за бойкот чемпіонату світу в Росії та з вимогою звільнити українських політв'язнів.
У багатьох країнах світу проходять акції з вимогами звільнити Олега Сенцова, під час яких все гучніше лунають заклики до політичного бойкоту футбольного турніру.
Міжнародну петицію зі зверненням щодо бойкоту до керівництва усіх країн, які братимуть участь у чемпіонаті, вже підписали більше сотні українських та іноземних культурних діячів і політиків.
Напередодні Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо порушення прав людини в Росії, у якій вимагає негайно звільнити українського режисера Олега Сенцова. Але при цьому з тексту прибрали заклик до бойкоту ЧС-2018 з футболу в Росії.
ЧС у Росії почався напередодні, але бойкоту його немає.
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