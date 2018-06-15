Вибух авто з дітьми: є версія про пастку для злодіїв

Копирайт изображения facebook.com/UA.KyivPolice Image caption Місце вибуху у Святошинському районі Києва

Вибух авто, під час якого постраждали діти, міг статися через те, що власник встановив вибухівку-пастку. Про це написав у Facebook міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За версією міністра, події розгорталися так - діти полізли у припаркований на вулиці старий автомобіль Волга, відкрили там бардачок і пролунав вибух.

"Власник Волги, найімовірніше відреагував встановленням вибухівки-пастки на попередню крадіжку інструмента з машини", - повідомив пан Аваков.

Міністр розповів, що власник намагався втекти, поліція його затримала у Рівненській області.

Діти, які отримали поранення, були віком 5, 11 і 8 років. Їх забрали до лікарні "Охмадит". Стан трьох дітей середньої важкості. Одна дитина - 5 років - була у важкому стані, кажуть лікарі.

За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження - за статтею про "незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами".