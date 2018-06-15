Стівен Кінг закликав звільнити Сенцова

Копирайт изображения John Lamparski / Getty

Американський письменник Стівен Кінг закликав звільнити ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Про це він написав у Twitter.

"Сьогодні перший день Чемпіонату світу з футболу ФІФА та 32-й день протесту-голодування Олега Сенцова. Приєднуйтеся до мене та американської філії міжнародної правозахисної організації письменників PEN у заклику звільнити українського кінорежисера, несправедливо ув'язненого в Росії", - написав пан Кінг.

Письменник заявив, що часу залишається дедалі менше і Сенцов "може померти за свої погляди".

Раніше Американський ПЕН-Центр зажадав від президента Путіна "негайно" звільнити Сенцова.

Звернення підписали 58 діячів культури, зокрема письменники Салман Рушді, Маргарет Етвуд та Ієн Мак'юен.

У березні 2017 року Американський ПЕН-Центр присудив Олегу Сенцову почесну нагороду за його боротьбу за свободу самовираження.

У четвер 14 червня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій вимагає негайно звільнити режисера. Але при цьому з тексту прибрали заклик до бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії.

Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року.

Його переправили до Росії, де судили за звинуваченням в організації терактів і підпалів. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.

Сенцов усі звинувачення відкидав і заявляв про тортури.

Режисера утримують у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.

14 травня він розпочав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів.

15 червня український омбудсмен Людмила Денисова поїхала до Росії, щоб відвідати Сенцова.