Стівен Кінг закликав звільнити Сенцова
Американський письменник Стівен Кінг закликав звільнити ув'язненого в Росії українського режисера Олега Сенцова. Про це він написав у Twitter.
"Сьогодні перший день Чемпіонату світу з футболу ФІФА та 32-й день протесту-голодування Олега Сенцова. Приєднуйтеся до мене та американської філії міжнародної правозахисної організації письменників PEN у заклику звільнити українського кінорежисера, несправедливо ув'язненого в Росії", - написав пан Кінг.
Письменник заявив, що часу залишається дедалі менше і Сенцов "може померти за свої погляди".
Раніше Американський ПЕН-Центр зажадав від президента Путіна "негайно" звільнити Сенцова.
Звернення підписали 58 діячів культури, зокрема письменники Салман Рушді, Маргарет Етвуд та Ієн Мак'юен.
У березні 2017 року Американський ПЕН-Центр присудив Олегу Сенцову почесну нагороду за його боротьбу за свободу самовираження.
У четвер 14 червня Європарламент ухвалив резолюцію, у якій вимагає негайно звільнити режисера. Але при цьому з тексту прибрали заклик до бойкоту Чемпіонату світу з футболу в Росії.
Співробітники ФСБ РФ затримали Сенцова в Криму навесні 2014 року.
Його переправили до Росії, де судили за звинуваченням в організації терактів і підпалів. Російський суд у серпні 2015 року засудив його до 20 років ув'язнення.
Сенцов усі звинувачення відкидав і заявляв про тортури.
Режисера утримують у колонії в місті Лабитнангі на Ямалі.
14 травня він розпочав голодування з вимогою до Кремля звільнити всіх українських політв'язнів.
15 червня український омбудсмен Людмила Денисова поїхала до Росії, щоб відвідати Сенцова.