У Києві у покинутому авто стався вибух: четверо дітей поранені

Копирайт изображения kyiv.npu.gov.ua Image caption Як повідомляють у поліції, діти знайшли невідомий предмет у салоні аво (на фото)

У Святошинському районі Києва внаслідок вибуху у покинутому авто четверо дітей отримали поранення - про це повідомили у Нацполіції. Як пізніше уточнила міністр охорони здоров'я, одна дитина перебуває у комі.

За попередніми висновками поліції, діти, що гралися у дворі на вулиці Чорнобильській, знайшли в салоні покинутого авто невідому коробку. "Коли діти спробували її відкрити, стався вибух", - повідомили у поліції.

Дітей - віком 5, 11 і 8 років - забрали до лікарні "Охмадит".

Копирайт изображения kyiv.npu.gov.ua Image caption Вибухотехніки з'ясовують, що саме спричинило вибух, у якому постраждали діти

Хто був власником автомобіля, а також що це був невідомий предмет, який підірвався у руках дітей - правоохоронці поки що не знають.

За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження - за статтею про "незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами".