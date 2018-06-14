У Києві у покинутому авто стався вибух: четверо дітей поранені
У Святошинському районі Києва внаслідок вибуху у покинутому авто четверо дітей отримали поранення - про це повідомили у Нацполіції. Як пізніше уточнила міністр охорони здоров'я, одна дитина перебуває у комі.
За попередніми висновками поліції, діти, що гралися у дворі на вулиці Чорнобильській, знайшли в салоні покинутого авто невідому коробку. "Коли діти спробували її відкрити, стався вибух", - повідомили у поліції.
Дітей - віком 5, 11 і 8 років - забрали до лікарні "Охмадит".
Хто був власником автомобіля, а також що це був невідомий предмет, який підірвався у руках дітей - правоохоронці поки що не знають.
За фактом інциденту відкрили кримінальне провадження - за статтею про "незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами".