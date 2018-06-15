ООС: на всій лінії зіткнення - "інтенсивні бойові дії"
За минулу добу 2 українських військових загинули, 6 поранені, "ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася складною", - повідомляє штаб ООС у Facebook.
Згідно із повідомленням, втрати є і з боку бойовиків, - 12 загиблих і 10 поранених.
Позиції ЗСУ зазнали 33 обстріли, які у половині випадків здійснювалися із забороненої Мінськими угодами зброї, - мінометів 120 і 82мм та гармат калібру 122мм.
Бої не припиняються на луганському напрямку (поблизу селищ Новотошківське та Оріхове), горлівському (Троїцьке, Луганське та Південне), донецькому (Авдіївка, Опитне, Новотроїцьке та Богданівка), і маріупольському (Водяне та Лебединське).
Загострення ситуації на Донбасі відбувається з травня цього року. Місцеві кажуть, що такої ескалації не було вже давно.
Серед найгарячіших точок називають Станицю Луганську, Троїцьке, Зайцеве, Південне, Авдіївку, Водяне та Широкине.