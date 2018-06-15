Копирайт изображения AFP Image caption У судовому позові згадуються Дональд Трамп і його діти - Іванка, Ерік і Дональд-молодший

Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Барбара Андервуд звинуватила фонд Трампа, а також самого президента США Дональда Трампа і його дітей у "масштабному і систематичному" порушенні закону.

За словами Андервуд, ця благодійна організація здійснювала незаконну політичну координацію, метою якої було вплинути на президентські вибори 2016 року.

Позов покликаний домогтися розпуску фонду, пояснила прокурор. У ньому згадуються і діти президента Трампа - Іванка, Ерік і Дональд-молодший.

У заяві Барбари Андервуд йдеться про те, що Трамп із порушенням закону дав своєму фонду завдання допомогти його президентській кампанії, використовуючи назву фонду і зібрані ним кошти.

Зокрема, фонд сплатив 100 тисяч доларів за врегулювання юридичних претензій до курорту Мар-а-Лаго, який належить Трампу, 158 тисяч доларів - за врегулювання претензій до одного з його гольф-клубів і 10 тисяч - за портрет самого Трампа, який розмістили в іншому гольф-клубі.

Придбання картини було лише одним із прикладів "щонайменше п'яти транзакцій за оборудками із самим собою", а такі транзакції некомерційної організації є порушенням податкового законодавства, - підкреслює прокурор Нью-Йорка у заяві.

У відповідь Дональд Трамп написав у Twitter, що "низькопробні нью-йоркські демократи... роблять усе можливе, аби засудити мене за фонд, який зібрав 18,8 млн доларів і віддав на благодійність більше, ніж забрав - 19,2 млн доларів".

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 червня 2018 р.

"Відкрито новий фронт"

Ентоні Зукер, кореспондент ВВС News у Північній Америці

Генеральний прокурор Нью-Йорка Барбара Андервуд відкрила новий фронт у розслідуваннях діяльності Трампа та його імперії.

Звинувачення у порушеннях, пов'язаних із Фондом Трампа, почали з'являтися ще в ході президентських виборів 2016, проте у перші місяці його перебування на посаді цю тему затьмарили інші події. Тепер це може змінитися.

Президент та представники президентської адміністрації, очевидно, спробують представити це як ще одне політично вмотивоване розслідування, організоване ідейними противниками Трампа.

Проте Барбара Андервуд як генпрокурор Нью-Йорка має великі юридичні повноваження у розслідуванні і висуненні звинувачень. Якщо вона почне розбиратися у деяких благодійних акціях Трампа, що викликають питання, ще невідомо, що вона накопає.

Проте вже зрозуміло, що радість Трампа з приводу відставки попереднього генпрокурора Нью-Йорка, демократа Еріка Шнайдермана, була передчасною.

Барбара Андервуд, можливо, і не такий відкритий критик Трампа, як її попередник. Проте вона, як з'ясувалося, аж ніяк не менш наполеглива там, де це дійсно має значення - у залі суду.