Обідній сервіз Макронів спричинив скандал у Франції

Копирайт изображения EPA Image caption Дизайн сервізу Bleu Élysée обрала Бріджит Макрон

Подружжя Макронів звинувачують у тому, що Єлисейський палац витратив купу грошей на новий обідній сервіз і одночасно скаржиться на розміри соціальних видатків.

Сервіз, який складається із 1200 предметів, обрала перша леді Бріджит Макрон. За офіційними повідомленнями, він коштує 50 тисяч євро.

Проте провідний сатиричний журнал країни твердить, що Le Canard Enchaîné твердить, що справжня ціна є у 10 разів більшою.

Одночасно з цим в інтернеті з'явився відеозапис, на якому президент Еммануель Макрон говорить про "купи готівки", які витрачаються на соціальні пільги.

Відео швидко поширилося і викликало багато звинувачень на адресу президента у зверхності до бідних, а також припущень, що президентські привілеї віддалили Макрона від народу.

Навіщо Макронам міняти тарілки?

Дещо із порцеляни у Єлисейському палаці використовується ще з часів Жака Ширака, який був президентом понад десятиріччя тому. Є й такі предмети, якими користувався ще Рене Коті у 1950-х.

За офіційними повідомленнями, порцеляна зносилася, та й багатьох предметів не вистачає, і тому її мали замінити.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Відвідувачі Єлисейського палацу мають можливість оцінити якісь Севрської порцеляни, яку використовують під час офіційних обідів

Через це звернулися до Севрської порцелянової фабрики, яка є постачальником Єлисейського палацу з 1848 року. Дизайн Bleu Élysée у блакитному кольорі із зображенням самого палацу розробив Еварист Ріше.

За офіційними повідомленнями, вартість 900 великих і 300 маленьких тарілок покрили із бюджету самої фабрики. Тож 50 тисяч євро - це сума, яку заплатили розробнику дизайну.

Але журнал Le Canard enchaîné підрахував, що вартість розписаних вручну 1200 тарілок має бути значно вищою, - принаймні 400 євро за предмет. Тож загальна вартість сервізу може бути у 10 разів більшою, ніж офіційна цифра.

Інші ж оцінюють вартість однієї тарілки у 200 євро, а також звертають увагу на те, що фабрика на 60% фінансується з бюджету міністерства культури, від якого отримує близько 3,6 млн євро на рік.

Представник фабрики, який очолював проект, заявив, що повна вартість сервізу ще не порахована, але остаточний рахунок не буде виставлено президентському палацу.

"Купи готівки" від Макрона

Оглядачі звертають увагу на те, як незграбно збіглися у часі одкровення щодо президентської порцеляни і відео з президентом, де він народною мовою говорить про гроші.

На відео, поширеному речницею президента Сібет Ндає, Еммануель Макрон пристрасно пояснює: "Подивіться на наші соціальні програми. Ми вкладаємо купу грошей у соціальні програми, а люди і надалі живуть у злиднях. Люди, які народилися у бідності, залишаються бідними. Вони не можуть з неї вирватися. Ми маємо щось запропонувати, аби вони могли це зробити".

Пізніше, промовляючи у Монпельє, президент Макрон говорив про потребу серйозних змін у системі соціальної допомоги, якій наразі, на думку президента, бракує гуманності, оскільки дедалі більше виплат йдуть тим, хто має роботу.

Але невдалий час для таких заяв у соцмережах коментують дописами на кшталт такого: "Ти вбухав купу грошей у тарілки, і люди незадоволені".

Коментатори також відзначають, що минулого року президент назвав "ледачими" критиків своєї програми реформ законів про працю.