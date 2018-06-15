Денісова: переговори щодо Сенцова "зрушили з мертвої точки"

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Прес-служба уповноваженої України з прав людини Людмили Денисової повідомляє, що переговори щодо її відвідин українського режисера Олега Сенцова, ув'язненого в Росії, "зрушили з мертвої точки".

Раніше у пані Денісової говорили про "глухий кут" у переговорах: українська омбудсмен приїхала до міста Лабитнангі Тюменської області Росії, де знаходиться колонія, у якій сидить Олег Сенцов. Проте керівництво колонії і місцеве управління виконання покарань відмовили пані Денісовій у зустрічі зі режисером - пояснивши це тим, що він - російський громадянин. Там також відмовилися надавати українській стороні інформацію про стан здоров'я Олега Сенцова, який голодує уже понад місяць.

Проте пізніше у офісі російського омбудсмена українським колегам повідомили, що отримали "усну інформацію" про здоров'я Сенцова і готові поділитися з нею, щойно отримають її у письмовій формі.

За словами пані Денісової, ведуться перемовини про те, щоб режисера відвідали незалежні лікарі.

Українська омбудсмен пообіцяла, що продовжить добиватися особистої зустрічі із Сенцовим найближчим часом.

Сенцов у пріоритеті

Про візити омбудсменів Росії і України домовились президенти обох країн.

Пані Денісова поїхала до Росії напередодні, щоб відвідати українських політв'язнів. Ще в четвер, 14 червня, вона повідомляла, що питання з візитом до Сенцова залишається відкритим, а перший візит має бути до міста Омськ у суботу, 16 червня. Там утримують українця Дмитра Штиблікова. Після поїздки до Росії, Людмила Денісова планує поїхати у Сімферопольське СІЗО в анексованому Криму.

Проте за словами пані Денісової, пріоритет української сторони - саме Олег Сенцов, адже він уже понад місяць голодує в українській колонії й останньої достовірної інформації про стан його здоров'я - немає. Його сестра Наталя Каплан повідомляла, що 8 червня його відвозили до реанімації.

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"Я запропонувала Тетяні Москальковій здійснити візити до всіх громадян РФ, які знаходяться у місцях позбавлення волі на території України. Щоб нам, натомість, надали можливість відвідати всіх громадян України, які знаходяться на території РФ і анексованого Криму", - наводить слова Людмили Денісової прес-служба офісу Уповноваженого з прав людини.

"Якщо Росія заявляє, що у них у пріоритеті візит до Вишинського, то у нас в пріоритеті візит до Олега Сенцова. Ми запропонували обмінятись візитами і працювати в такому форматі, але все відбувається по-іншому", - каже Людмила Денісова.

Водночас раніше російський омбудсмен Тетяна Москалькова заявила, що Людмила Денисова перебуває на території Ямало-Ненецького автономного округу, порушуючи досягнуті домовленості щодо відвідин ув'язнених громадян України у Росії і росіян - в Україні.

Копирайт изображения facebook.com/denisovaombudsman Image caption Олега Сенцова утримують у колонії в Тюменській області

Справа Сенцова і Чемпіонат світу

Олег Сенцов відбуває 20-річний термін ув'язнення у російській в'язниці у Ямало-Ненецькому автономному окрузі за Полярним колом. Російський суд звинуватив його у тероризмі, підготовці вибухів у Криму і підпалах. Олег Сенцов всі звинувачення відкидає і заявляє про тортури.

14 травня, за місяць до старту Чемпіонату світу з футболу в Росії, він оголосив голодування з вимогою звільнити українських політв'язнів.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Акції з вимогою звільнити Сенцова відбуваються у всьому світі

Тоді в Україні та світі розпочалась кампанія за бойкот чемпіонату світу в Росії та з вимогою звільнити українських політв'язнів.

У багатьох країнах світу проходять акції з вимогами звільнити Олега Сенцова, під час яких все гучніше лунають заклики до політичного бойкоту футбольного турніру.

Міжнародну петицію зі зверненням щодо бойкоту до керівництва усіх країн, які братимуть участь у чемпіонаті, вже підписали більше сотні українських та іноземних культурних діячів і політиків.

Напередодні Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо порушення прав людини в Росії, у якій вимагає негайно звільнити українського режисера Олега Сенцова. Але при цьому з тексту прибрали заклик до бойкоту ЧС-2018 з футболу в Росії.

ЧС у Росії почався напередодні, але бойкоту його немає.

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