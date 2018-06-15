Військові і спостерігачі заявили про загострення на Донбасі

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Лише від опівночі до ранку п'ятниці позиції Збройних сил України зазнали 10 обстрілів з непідконтрольних територій, заявив речник міністерства оборони Олександр Мотузяник.

Раніше у штабі Об'єднаних сил повідомили, що за минулу добу українські військові зафіксували 33 обстріли, які у половині випадків здійснювалися із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів 120 і 82мм та гармат калібру 122мм.

Двоє українських військових загинули, 6 поранені, "ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишалася складною", повідомили у ООС.

Про загострення ситуації говорять і у Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ. Зокрема, за словами заступника голови місії, Олександра Хуга, лише за останній тиждень були поранені 9 цивільних.

За цей же тиждень місія зафіксувала 9 тисяч порушень режиму припинення вогню, за три останні роки - майже 850 тисяч обстрілів.

"Минулого тижня спостерігачі зафіксували 9 тисяч випадків порушення режиму припинення вогню. Загалом від початку нашого моніторингу, від вересня 2015, - 846649 випадків. Було випущено 846 куль, мінометних мін і артилерійських снарядів, багато - у житлових районах або поблизу них", - заявив Олександр Хуг.

За його словами, від початку року через обстріли на Донбасі були поранені 109 цивільних. 29 людей загинули.