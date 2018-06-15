Роналду погодився на умовний термін і штраф у 18 млн євро

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Футболіст погодився на дворічний умовний термін і штраф в розмірі 18,8 мільйона євро. До цієї суми входять приховані з 2011 по 2014 роки податкові платежі, а пені та штрафи.

Його звинувачують в ухилянні від податків на суму в 14,7 мільйона євро.

Він, за словами прокурорів, використав "бізнес-структуру", яка приховувала доходи, які надходили від продажу прав на його фотографії.

Менеджмент футболіста раніше відкидав звинувачення.

Роналду вважають найбільш високооплачуваним футболістом у світі.

Раніше зірка клубу "Реал Мадрид" заперечив і запевнив, що його "совість чиста".

Роналду став останнім з відомих футболістів, за кого взялися іспанські податкові органи.

Минулого року у справі ухиляння від сплати податків до 21 місяця ув'язнення засудили аргентинця Ліонеля Мессі, який грає за "Барселону".

У липні цього року суд оголосив альтернативну міру покарання - сплата 252 000 євро. Мессі звинувачують у несплаті податків на суму 4,1 млн євро.