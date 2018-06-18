Дружина принца Камбоджі загинула в автокатастрофі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Нородом Ранаріт і його дружина їхали на зустріч із політичними прихильниками напередодні виборів в країні

Принц Камбоджі і колишній прем'єр-міністр країни поранений, а його дружина загинула у лобовому зіткненні їхнього автомобіля із таксі.

Аварія сталася на південному заході Камбоджі. 74-річного принца Нородома Ранаріта і його 39-річну дружину Оук Пхаллу забрали до місцевої лікарні, проте лікарям не вдалося врятувати жінку.

Принц Ранаріт, зведений брат короля Камбоджі Нородома Сіамоні, очолює політичну партію "Національний об'єднаний фронт за незалежну, нейтральну, мирну Камбоджу" (скорочено - ФУНСІПЕК).

На півдні країни він мав зустрітися із своїми прихильниками. Наступного місяця в країні пройдуть загальні вибори до парламенту.

Минулого року провідну опозиційну партію країни - "Камбоджійський національний рух порятунку" - розпустили, а її лідеру висунули звинувачення у зраді.

Чинний прем'єр-міністр Хун Сен, лідер "Народної партії Камбоджі", очолює уряд країни упродовж 33 років - його правління вважається одним із найтриваліших у сучасній Азії. Проте його давно звинувачували у переслідуванні політичних опонентів і зловживанні владою.

Принц Ранаріт був співголовою уряду країни з 1993 по 1997 роки, коли монархію в Камбоджі відновили. Та у 1997 році Хун Сен усунув принца Ранаріта від влади. Аж у 2015 році принц Ранаріт повернувся у політику.