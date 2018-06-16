У США 2 тисячі дітей були розлучені зі своїми батьками-мігрантами за півтора місяці

Копирайт изображения Getty Images Image caption На кордоні дітей, яких відокремолюють від батьків, вважають неповнолітніми без супроводу

За офіційною інформацією, майже 2 тисячі дітей були відокремлені від своїх родин на кордоні США за останні шість тижнів.

Через розпочату адміністрацією президента Трампа боротьбу із нелегальними мігрантами з Мексики, дорослих затримують на кордоні, вилучаючи дітей з-під їх опіки.

Раніше перший нелегальний перетин кордону трактувався як адміністративне порушення. Тепер це є кримінальним злочином.

Це означає, що нині дорослим висувають звинувачення і затримують, а дітей, які подорожують з ними, забирають і вважають неповнолітніми без супроводу дорослих.

Проблема починає викликати обурення і запеклі політичні суперечки.

Цього тижня Генеральний прокурор країни Джеф Сешнс зацитував Біблію, закликавши до "нульової терпимості" до злочину. Критики кажуть, що ті самі рядки із Послання апостола Павла до Римлян про покору владі використовували для виправдання рабства.

Що ми знаємо про дітей?

За даними міністерства внутрішніх справ США, від 19 квітня до 31 травня 1995 дітей були відокремлені від 1940 дорослих, яких затримали.

Інформації щодо віку дітей немає.

Дітей передають під опіку міністерства охорони здоров'я і соціальних послуг. Вони перебувають у державних закладах опіки або ж у сімейних притулках до часу, поки державні органи не ухвалять якогось рішення у їхній справ.

ООН вже закликала Сполучені Штати негайно припинити практику розлучення дітей з батьками.

Що говорять політики?

Копирайт изображения EPA Image caption Проблема викликала протести і засудження від ООН

Дії адміністрації президента Трампа підтримує частина республіканців. Проте є й такі, що висловили стурбованість.

Спікер Конгресу Пол Раян, який є республіканцем, заявив, що він не схвалює подібної практики.

Цього тижня конгресмени-респубілканці подали законопроект, який передбачає, що дітей не розлучатимуть із батьками на кордоні, - пропонується, щоб їх утримували разом.

Крім того, законопроект містить пропозицію збільшити фінансування безпеки кордонів на 25 млрд доларів.

Очікується, що голосування за законопроект, який є компромісом між поміркованими і консервативними законодавцями, має відбутися наступного тижня. Так само буде розглянуто й інший законопроект, який передбачає більш жорсткі обмеження щодо нелегальних мігрантів.

Президент Трамп заявив у п'ятницю, що не підпише компромісний варіант змін до закону, хоча провідні республіканці заявили, що підтримують його.

Його заява викликала бурхливу реакцію на Капітолійському пагорбі. Проте пізніше Білий дім заявив, що президент обмовився, і що він підтримує обидва законопроекти.

Тим часом в адміністрації Трампа кажуть, що у Техасі вже знайдено ділянку, де дітей нелегальних мігрантів розташовуватимуть у наметах.