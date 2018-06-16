Ейфелеву вежу захистять прозорою куленепробивною огорожею

Копирайт изображения Reuters Image caption Символ Парижа обростає захисними спорудами

Незабаром Париж представить нові захисні споруди, які мають захистити Ейфелеву вежу і її відвідувачів від терористичних нападів.

Тимчасові захисні споруди були розташовані по периметру вежі у червні 2016.

Встановлення нової системи захисту має завершитися до середини липня. Її вартість - 35 млн євро.

Від 2015 у терористичних нападах у Франції загинули понад 240 людей.

Бернар Гудьє, президент Товариства з експлуатації Ейфелевої вежі (SETE), заявив, що нові захисні споруди "надійні, як скеля, для абсолютної безпеки".

Разом із тим, як твердить пан Гудьє, старі паркани будуть замінені на щось "більш приємне і романтичне". Роботи довкола Ейфелевої вежі є частиною загального плану її реконструкції до Олімпійських ігор 2024 у Парижі, вартість якого складає 300 млн євро.

Копирайт изображения Reuters Image caption Бернар Гудьє каже, що новий антитерористичний захист Ейфелевої вежі є "надійним, як скеля"

Скляна стіна завтовшки у 6,5 см захищатиме вежу по обидва боки від площі. З інших боків її оточуватиме металевий паркан заввишки у 3,24 м - це одна сота від висоти самої вежі.

Щоб запобігти нападам із використанням транспортних засобі, перед захисною огорожею встановлять ще й кам'яні блоки.

Копирайт изображения Reuters Image caption Куленепробивне скло завтовшки 6,5 см захищатиме вежу з двох боків

Копирайт изображения Reuters Image caption З інших двох боків її захищатиме металева огорожа у 3,24 м заввишки

Територія довкола Ейфелевої вежі закрита для туристів від червня 2016, а бійці спецпідрозділів регулярно патрулюють район.

Очікується, що лише до кінця 2018 вежу мають відвідати близько 7 мільйонів туристів.

Копирайт изображения AFP/Getty Image caption Нові входи до Ейфелевої вежі

Копирайт изображения Reuters Image caption Будівельні роботи мають завершитися до середини липня

Проте мешканці району не дуже задоволені новими захисними спорудами.

Група активістів Друзі Марсового поля ще у травні минулого року нарікали на те, що із місцевими жителями не порадилися, що вартість реконструкції є "захмарною", і що тепер до району важко дістатися як на автобусі, так і на інвалідному візку.

Вони також закидають місцевій владі, що та скористалася запровадженням надзвичайних заходів, аби проштовхнути ідеї щодо додаткових безпекових споруд, не оцінивши їх вплив на інтереси громадськості.

Франція ухвалила нові жорсткі антитерористичні закони у жовтні 2017, через два роки після запровадження тодішнім президентом Франсуа Олландом надзвичайного стану після паризьких терористичних нападів у листопаді 2015.